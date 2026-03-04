Los transportistas piden medidas para paliar graves repercusiones del conflicto de Oriente Medio

Miércoles, 04 Marzo 2026 12:22

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por carretera de Castilla y León (FETRACAL) ha expresado hoy su profunda preocupación por las graves repercusiones que el conflicto en Oriente Medio proyecta sobre el sector en España y, de manera concreta, en Castilla y León.

La volatilidad de los mercados internacionales está ejerciendo una presión constante al alza en los precios del petróleo, comprometiendo la viabilidad de las empresas de transporte de mercancías por carretera de Castilla y León.

De esta manera, FETRACAL se ha sumado de manera clara a las demandas de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), organización nacional a la que pertenece la federación castellano y leonesa.

Como parte integrante de la CETM, FETRACAL ha reclamado medidas concretas, y previsoras, ante una crisis que amenaza la estabilidad de la cadena de suministro y como una forma de protección a las pymes y autónomos del sector.

La tensión en una región clave para el suministro energético mundial está provocando una fuerte volatilidad en los mercados internacionales.

En un sector en el que el combustible representa aproximadamente un tercio de los costes de explotación, cualquier incremento significativo y prolongado del precio del gasóleo impacta directamente en la viabilidad económica de miles de empresas y autónomos, que operan con márgenes muy ajustados.

Por ello, es obligatorio aplicar de inmediato la cláusula de indexación del precio del combustible, que consiste en una revisión del precio del transporte por la variación del precio del gasóleo, garantizando así la compensación del impacto del aumento del combustible en las empresas del sector.

FETRACAL ha reclamado la adopción de medidas concretas que permitan compensar el impacto del aumento del precio del combustible y preservar la competitividad del tejido empresarial.

Entre las fórmulas que se podrían estudiar se incluyen mecanismos temporales de compensación directa por incrementos excepcionales del gasóleo, así como medidas fiscales, financieras e incluso laborales que garanticen la liquidez y continuidad operativa de las empresas.

Para esta Federación, la anticipación y coordinación entre sector público y privado serán determinantes para rebajar el impacto económico de esta crisis.

La experiencia reciente demuestra que la rapidez en la adopción de decisiones contribuye de manera decisiva a preservar el empleo, la actividad empresarial y la estabilidad de la cadena de suministro.

FETRACAL ha mostrado su disposición a colaborar con la Administración autonómica y con el resto de organizaciones empresariales para diseñar respuestas eficaces que protejan un sector esencial para la economía castellano y leonesa.