CSIF exige pasar de las leyes a los hechos en el Día Internacional de la Mujer

Miércoles, 04 Marzo 2026 13:12

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha sumado un año más a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema: “Por una igualdad real. De las leyes a los hechos”.

En esta jornada reivindicativa, el sindicato alza la voz por todas las mujeres que sufren desigualdad en su vida laboral y social, reafirmando que los derechos reconocidos por ley deben convertirse en derechos efectivos.

En este sentido ha resaltado que “La igualdad de mañana se construye hoy” por lo que ha animado a seguir trabajando en cuestiones que siguen pendientes.

Brecha salarial y techo de cristal : En España, la brecha salarial de género sigue anclada en el 20%, reflejo de la discriminación persistente en el mercado de trabajo. Incluso en el sector público, donde la igualdad debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es un 10 % inferior al de los hombres. Las mujeres tienen más contratos temporales, a tiempo parcial, sufren más paro y son más de la mitad de las personas inactivas.

Conciliación y corresponsabilidad : La mitad de los españoles considera que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres, desde su nacimiento a la escolarización, según el CIS. De hecho, ellas se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de menores o familiares (8 de cada 10 solicitudes en 2025 correspondieron a mujeres, según la Seguridad Social).

Estas situaciones impactan directamente en sus ingresos y en sus pensiones futuras, perpetuando la desigualdad económica. Por tanto, es imprescindible avanzar hacia una conciliación real sin penalización laboral ni salarial.

Violencia contra la mujer : La violencia de género es una de las expresiones más crueles de la desigualdad. El inicio del año ha sido el peor de la década con una mujer asesinada cada cinco días. La igualdad no será real mientras las mujeres sigan viviendo con miedo o sufran violencia por el hecho de ser mujeres.

Los recientes casos conocidos en distintos ámbitos institucionales y laborales han demostrado que el problema no es aislado, sino estructural.

Desde CSIF han trasladado su solidaridad a las mujeres que sufren estas situaciones.

Estos episodios obligan a reflexionar y exigir medidas concretas que ayuden y proteger de forma efectiva a las mujeres; por ello, proponemos la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo, tanto en la administracion pública como en la empresa privada, como herramienta clave para la prevención, el acompañamiento y la protección efectiva.

Recientemente se ha alcanzado con el Ministerio de Función Pública el Acuerdo Marco para la mejora del Empleo público y por el Servicio a la Ciudadanía en el que CSIF ha reafirmado su compromiso con la igualdad real y con la garantía de un entorno laboral libre de cualquier forma de discriminación.

Entre las medidas acordadas, ha destacado la aplicación de protocolos integrales de prevención y detección ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual, así como frente a la violencia de género.

Además, las administraciones actualizarán de manera periódica los planes de igualdad, se impulsarán medidas para garantizar la igualdad retributiva efectiva, así como la incorporación de mecanismos de transparencia salarial. Porque la igualdad no es solo formal: se demuestra en hechos concretos, evaluables y medibles.

"No podemos conformarnos con discursos elementales: es momento de pasar de las palabras a los hechos. Exigimos reformas estructurales que garanticen un mercado laboral y una sociedad verdaderamente justos y equitativos y lugares de trabajo que sean seguros y respetuosos para nuestras compañeras", ha resaltado.