CSIF presenta su innovador congreso sobre aplicación de la IA en asistencia sanitaria

Miércoles, 25 Febrero 2026 15:55

Más de 200 profesionales de la Sanidad participarán en un novedoso e interesante congreso que se celebrará en Burgos, los días 28 y 29 de abril, que analizará la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la atención sanitaria.

Se trata de un encuentro de inflexión que marcará cómo enfrentar la nueva herramienta de la IA al trabajo de los sanitarios y de los profesionales del SACYL, en sus diferentes categorías y áreas, según ha explicado la responsable del sector de Sanidad de CSIF Burgos, Carmen García.

“Estamos ante un reto desconocido, y no se han hecho congresos sobre este tema, en el que distintos profesionales trasladen y valoren sus experiencias con la IA, en un momento en el que esa transformación tecnológica del ‘conocimiento’ artificial está revolucionando procesos, optimizando recursos y abriendo nuevas oportunidades”, ha apuntado la responsable de CSIF.

“Pero en Sanidad, su verdadero valor no está solo en la tecnología, sino en cómo los profesionales la incorporan con criterio, ética y enfoque humano. No sabemos hasta dónde puede llegar la IA en nuestro ámbito”, ha añadido García.

A través de los 11 ponentes que participarán, profesionales sanitarios de distintas áreas y categorías, “compartiremos experiencias, proyectos y avances que están transformando la realidad asistencial sanitaria”.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Jesús de la Gándara, médico psiquiatra, que nos hablará de 'Fenotipo digital conductual y salud mental', es decir, del conjunto de características físicas, bioquímicas, fisiológicas y de comportamiento observables que puede generar la IA.

“Queremos fortalecer nuestro sistema sanitario mediante un espacio de aprendizaje”, ha apuntado García.

La formación y la investigación son pilares esenciales para garantizar una práctica asistencial basada en la evidencia, y adaptarlas a la IA garantiza la calidad de vida de las personas, considera CSIF. A lo largo del desarrollo del Congreso se podrán visualizar los posters y trabajos presentados, así como su defensa en las mesas de comunicación.

Todos los trabajos presentados se publicarán en un libro de resúmenes.

En este momento siguen abiertas la presentación de publicaciones y trabajos.

Desde la organización, se quiere ofrecer un congreso “con un programa de alto nivel, actual y acorde con los desafíos reales que afronta nuestro sistema de salud. Estamos convencidos que será un punto de encuentro clave, una referencia nacional, para impulsar una atención más innovadora, más eficiente y, sobre todo, más humana”.

Reclamaciones sobre sanidad

El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, presente en la presentación del congreso, ha demandado a la Junta más formación para los profesionales sanitarios, que sea continuada y que se incluya en la jornada laboral “porque nuestra formación es trabajo indispensable para ofrecer la mejor atención y servicio a los ciudadanos”.

En Sanidad, Enrique Vega también ha concretado las reclamaciones que dirige a la Gerencia Regional de Salud y la Dirección General de Personal de SACYL, a las puertas de la celebración de las elecciones sindicales de Sanidad en Burgos.

Ha pedido que se modernicen y gestionen correctamente todos los procesos de selección y estabilidad de personal: bolsas de empleo, procesos selectivos, carrera profesional, concurso de traslados, aumento de plantillas o cobertura de ausencias.

Ha urgido además un nuevo decreto de carrera profesional más ágil y eficaz y la convocatoria extraordinaria del Grado IV.

Y ha insistido en la creación de bolsas de empleo de todas las categorías profesionales; y en la mejora de la gestión y transparencia en los llamamientos de las bolsas de empleo existentes, para que los profesionales puedan actualizar sus méritos al menos una vez al año.

Las convocatorias de procesos selectivos cada dos años y la resolución en un plazo máximo de 18 meses; la actualización del pacto de permisos, vacaciones y licencias; o mejorar la conciliación en SACyL son otras reivindicaciones de CSIF.

Por otra parte, CSIF ha resaltado el “avance histórico” que supone el acuerdo del anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que recoge “buena parte de nuestras reivindicaciones tras una negociación larga, y modifica en más de un 70% el Estatuto actual”.

Ha destacado que se beneficia todo el personal del Servicio Nacional de Salud; y que las mejoras logradas incluyen derechos y condiciones laborales fundamentales como la clasificación profesional, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la provisión de puestos, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral.

Sí avisa de que CSIF estará muy vigilante al cumplimiento de la negociación retributiva, según reconocimientos y ordenación de las profesiones y categorías sanitarias.

Una vigilancia que hay que hacer ante el Ministerio y ante la Junta de Castilla y León, aclara Vega. Con el nuevo Estatuto, la jornada laboral ordinaria quedará en 35 horas semanales en el Servicio Nacional de Salud por una ley básica, que no se puede ‘quitar’ por las comunidades autonómicas. Ese techo horario semanal exige compensaciones obligatorias cuando se sume la atención continuada y guardias.

“Si los profesionales de SACYL no se conforman, y nos dan su apoyo, nosotros en CSIF lo tenemos claro, tampoco nos conformamos, y seguiremos consiguiendo mejoras laborales y asistenciales”.