Alumnos de Escolapias, de Soria, ganan fase provincial de la Liga Debate

Miércoles, 04 Marzo 2026 13:49

Un equipo de alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria del colegio Escolapias han participado por primera vez en la Liga Debate de Castilla y León, logrando un destacado éxito al proclamarse vencedores en la fase provincial.

Gracias a este triunfo, el equipo representará a su provincia el próximo 24 de marzo en Valladolid, donde competirá en la fase autonómica junto a los mejores equipos de la comunidad.

Este importante logro no es fruto de la casualidad, según ha resaltado el colegio, sino del trabajo constante que el centro desarrolla a lo largo de toda la etapa educativa, desde Infantil hasta Secundaria, fomentando la expresión oral y la oratoria como uno de los pilares fundamentales de su aprendizaje.

A través de distintas actividades académicas y formativas, los alumnos de Escolapias trabajan de manera continuada habilidades como la argumentación, el pensamiento crítico, la escucha activa y la capacidad de comunicación en público.

Además, estos mismos alumnos tendrán una nueva oportunidad para poner a prueba sus destrezas en el mes de mayo, cuando participen en una liga interna organizada por la Fundación Educativa Escolapias en Zaragoza, en la que se darán cita estudiantes de distintos centros de la fundación.

La comunidad educativa ha celebrado este éxito, que refleja el compromiso del colegio con una formación integral que prepara a los alumnos no solo académicamente, sino también encompetencias clave para su futuro personal y profesional.