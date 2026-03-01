Podemos Alianza Verde plantea museo de aviación y centro de manejo de drones en el ATI

Domingo, 01 Marzo 2026 08:59

Entre las 37 medidas específicas que Podemos-Alianza Verde plantea para Soria en su programa electoral de las autonómicas, se incluye implantar en el ATI un museo de la aviación y un centro de aprendizaje y manejo de drones.

El cabeza de la candidatura de Podemos-Alianza Verde, por Soria, Mario Calonge, ha recordado que desde lo que hoy es el ATI fue el aeródromo donde partió en la guerra civil los aviones que bombardearon Guernica, un hecho histórico que permite reclamar un museo de la aviación.

Además considera que el ATI podría ser un buen enclave para ubicar un centro de aprendizaje y manejo de drones, que llevaría aparejado la implantación de una FP de grado superior sobre esta materia.

Los drones tienen cada día más aplicaciones en la sociedad actual.

Recientemente, el Ejército del Aire se interesó en Diputación de Soria por las posibilidades que ofrece el Aeroparque Tecnológico e Industrial de Garray para desarrollar actuaciones, entre ellas maniobras como probar la efectividad de drones y la aplicación de nuevas tecnologías aeronáuticas.

El aeródromo de Garray fue una base aérea estratégica clave establecida por el bando nacional y la Legión Cóndor alemana durante la Guerra Civil española.

Ubicado en la zona de "Los Negredos", junto al Soto de Garray, este campo operativo fue fundamental para misiones de reconocimiento y bombardeo, incluyendo el famoso bombardeo de Guernica en 1937

LOS 37 COMPROMISOS DE PODEMOS ALIANZA VERDE PARA SORIA

1. Renovación integral del Hospital Virgen del Mirón.

2. Construcción Centro de Salud de San Leonardo.

3. Incrementar sustancialmente el personal sanitario en Atención Primaria y en Atención Especializada.

4. Construcción de 4 Residencias Públicas para personas mayores para aumentar la oferta pública en Soria capital y provincia.

5. Reforma y modernización de la residencia para personas mayores Los Royales de Soria.

6 Construcción del nuevo Centro Residencial para atención integral a personas con discapacidad en Soria.

7 Creación de nuevas viviendas públicas accesibles tuteladas en la provincia para personas mayores. Proyecto desinstitucionalización de personas mayores ‘Vivir mejor en casa’.

8. Creación, implantación y dotación de una Empresa Pública de Cuidados para atención a mayores en toda la provincia de Soria.

9. Construcción de una nueva escuela infantil de 0 a 3 años en el barrio Los Royales de Soria.

10. Recoger y apoyar la propuesta de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública en Soria de construcción de un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria (3- 12 años) en la capital, zona de Los Royales.

11. Adquisición parcial y Rehabilitación de edificio antiguo Colegio San José, en la plaza Bernardo Robles 10, en Soria capital, para la Nueva Escuela Oficial de Idiomas.

12. Impulsar el Centro Tecnológico de los Alimentos, con propuestas dirigidas a programas docentes de postgrado y especialización en colaboración con los Grados de Salud.

13. Rehabilitación Energética de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Soria.

14. Incrementar sustancialmente el Parque Público de vivienda Autonómico para alquiler en Soria, apoyando la adquisición de vivienda municipal para alquiler público y la Rehabilitación integral de parque público de vivienda. Asegurar el acceso a la vivienda pública para personas y familias vulnerables en la provincia de Soria, garantizando siempre el acceso a viviendas públicas en caso de desahucios.

15. Favorecer y facilitar la implantación de industrias de transformación de los recursos de la provincia y entre ellos: la lana y su diversidad de usos, la resina, los productos micológicos, los frutos de nuestros montes, la madera, la leche, la mantequilla y la carne de ganadería extensiva, entre otros, porque han sido y pueden volver a ser nuestra fuente de riqueza y de futuro.

16. Garantizar la continuidad del Observatorio Astronómico de Borobia, mediante la colaboración económica y promocional sostenida de la Junta de Castilla y León.

17. Declaración de Parque Natural del Moncayo en la parte correspondiente a Castilla y León, así como un centro de interpretación e investigación permanente sobre el ecosistema ambiental del parque natural.

18. Promover la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, así como su relevo generacional en la provincia.

19. Creación de la escuela de Formación Profesional de agroecología en Soria.

20. Conservación y recuperación de los humedales, así como declaración de nuevas Zonas Húmedas para su conservación.

21. Plan de emergencia con inyección económica y planes medioambientales de reversión en origen de las causas de la contaminación en los municipios con problemas de abastecimiento de agua potable.

22. Aumentar las líneas de subvención para depuradoras en municipios de menos de 500 habitantes.

23. Ayudas a Ayuntamientos para planes de Prevención y Emergencias por Incendios Forestales.

24. Protección y Restauración del Patrimonio soriano.

25. Plan de turismo senderista en la provincia de Soria: Impulsando turística y patrimonialmente senderos, caminos históricos y calzadas garantizando mediante los fondos necesarios su acondicionamiento y mantenimiento.

26. Fomentar las ayudas para potenciar los circuitos culturales en los pueblos de la provincia, poniendo en valor el patrimonio etnográfico, natural y arqueológico.

27. Excavación, investigación, protección y puesta en valor de yacimientos, ciudades y villas romanas y castros celtíberos de Soria.

28. Ampliación del Palacio de la Audiencia de Soria.

29. Mejoras en las infraestructuras de la red de carreteras autonómicas de la provincia de Soria. Mejoras integrales en las infraestructuras de la Carretera CL-101 Ágreda-Ólvega

30. Establecimiento de una red radial de transporte en todos los municipios de la provincia de Soria, con líneas regulares de transporte entre cabeceras de comarca y la capital y establecer un transporte intermodal entre pequeños municipios y cabeceras comarcales.

31. Garantizar la cohesión territorial de la provincia con el resto de la Comunidad Autónoma con redes ferroviarias dignas. Recuperar la línea transversal Valladolid-Ariza, para articular y vertebrar el transporte de viajeros y mercancías a lo largo del valle del Duero. Convenio con Ministerio para reabrir la línea Soria-Castejón

32. Crear una red de cercanías ferroviarias: Soria-Almazán, Soria-Ágreda y Monteagudo de las Vicarías-Almazán-Burgo de Osma-Langa de Duero.

33. Aumento de estaciones fijas de vigilancia de la calidad del aire en zonas industriales de la provincia (Pinares, Almazán, El Burgo de Osma…) y creación de más zonas atmosféricas en la provincia de Soria con difusión pública de las mediciones.

34. Implementación de sistemas de autoconsumo colectivo gestionados por Comunidades Energéticas renovables en Soria.

35. Implementación de Aportaciones de la JCYL a la Fiscalidad diferenciada en Soria, para beneficiar a la clase trabajadora, en IRPF autonómico.

36. Reabrir la farmacia de Villar del Río.

37. Conversión del ATI de Garray en:

Centro de alto entrenamiento para drones de uso civil.

Centro de Memoria Histórica de la aviación.