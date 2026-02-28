Alvise Pérez, de Se Acabó la Fiesta, hará campaña en Soria

El líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, hará campaña en Soria en la segunda semana de marzo.

Pérez estará en la tarde del próximo 10 de marzo en Soria, para explicar sus propuestas para Soria, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

“Ellos o nosotros” es el slogan elegido por este partido de ultraderecha que desembarca por primera vez en unas elecciones autonómicas en Castilla y León.

Su contrato electoral con Castilla y León, en materia de vivienda, se compromete a vivienda para vivir, no para especular ni para okupas.

Así promete la primera vivienda sin impuestos y con más facilidades reales, así como cero ayudas públicas al okupa y desalojo exprés en 24 horas y protección total del propietario y al vecino honrado.

En materia de seguridad, defiende más policía y más patrullas donde hoy hay miedo, mano dura con el delincuente reincidente, control y expulsión del inmigrante ilegal que delinque y tolerancia cero con la delincuencia, venga de donde vega.

En servicios públicos, Se Acabó la Fiesta apuesta por el cierre de “chiringuitos”, fin del descontrol de asesores y cargos a dedo y el dinero que vuelva a sanidad, educación y servicios sociales.

En materia de corrupción, se compromete a una auditoria total de contratos, subvenciones y adjudicaciones, transparencia radical (quién cobra, por qué y con qué resultados) y blindaje anti-mordidas.

Por último aboga por menos impuestos para que los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos.

Así el IRPF autonómico sería del cero por ciento hasta 35.000 euros y el impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminados.

El partido de Alvise Pérez ha presentado candidaturas en todas las provincias de Castilla y Keón con la abogada Lucía Echevarrieta como candidata a la Junta.

En su primer acto en Valladolid ha cargado contra la burocracia, la presión fiscal y un sistema que, según ha denunciado, “machaca” a los ciudadanos mientras “al político que ha dilapidado millones de euros públicos, no le pasa nada”.

“Luego nos preguntamos porque esta tierra se muere. Es porque sobran políticos inútiles que llevan décadas calentando sillones mientras Castilla y León se desangra”, ha asegurado.