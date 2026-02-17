En ViBop emplaza en Soria a cita especial con Alber Vila Organ Trío

Martes, 17 Febrero 2026 08:48

El próximo sábado, 21 de febrero, En ViBop emplaza una cita muy especial en Pantera Club a las 20:00 horas. Albert Vila Organ Trío, con la colaboración especial del grandísimo Perico Sambeat, ofrece un concierto.

Vila es un guitarrista barcelonés referente e influyente en el jazz de su generación, además de un artista internacional con varios discos a sus espaldas como líder.

Ya se pudo disfrutar de su música en 2009 y, para En ViBop, resulta gratificante que después de tantos años, guarde en su memoria un grato recuerdo del público y escenario sorianos.

Albert Vila trae en esta ocasión a Soria un repertorio original e inédito, donde deja que su depurado lenguaje jazzístico se impregne de soul y blues, para una atractiva fusión de groove con jazz contemporáneo.

Para ello ha elegido de forma muy apropiada la formación con órgano, siguiendo la estela de numerosas bandas del hard bop que usaron este instrumento en busca de esa sonoridad góspel tan especial.

El gran Jimmy Smith o el mismísimo Wes Montgomery, se dejaron seducir por la magia de la formación de "organ trio", donde el teclista hace a la vez de bajo.

Para ello cuentan con el grandísimo Gabri Casanova, el mayor especialista en teclados y órganos de este país, que se completará con el de sobra conocido Miguel Benito, en la batería.

Por si todo esto fuera poco, se contará con al maestro del saxo alto, leyenda del jazz y sin duda uno de los mejores saxofonistas que ha dado este país, el maestro Perico Sambeat con el saxo alto.

Sin duda, es una velada imperdible para la que En ViBop ha recomendado coger buen sitio y disfrutar del buen jazz de club.

ALBERT VILA ORGAN TRIO ft. PERICO SAMBEAT:

- ALBERT VILA: Guitarra

- PERICO SAMBEAT: Saxo

- GABRI CASANOVA: Órgano

- MIGUEL BENITO: Batería

CLUB PANTERA

Sábado, 21 febrero 2026; 20:00 h.

Entradas anticipadas pinchando aquí

Entrada taquilla NO socios: 12 euros.

PRÓXIMOS CONCIERTOS :

- JOAN MONNÉ Quartet (enlace web) 20 marzo, viernes; 20:00. Casino Amistad-Numancia. Pianista de referencia de la escena ibérica liderando su propio cuarteto de jazz pero sin batería (piano, saxo, trompeta y contrabajo); musicalidad extraordinaria.



