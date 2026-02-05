Soria ¡Ya! reclama al PP más concreción en Soria de "Carta más justa" de Mañueco

Jueves, 05 Febrero 2026 13:49

Soria ¡Ya! ha reclamado al PP que concrete en Soria los principios de la "Carta más justa" de Mañueco. Está de acuerdo con su orientación, pero pide que sea más concreto.

El movimiento ciudadano ha remitido una respuesta al secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, en relación con la propuesta trasladada por el PP autonómico para que la plataforma sorianista se sume al documento impulsado por Alfonso Fernández Mañueco, bajo el título "Carta más justa".

En su respuesta, Soria ¡Ya! manifiesta su acuerdo con el fondo del documento presentado por el Partido Popular de Castilla y León, al compartir la necesidad de una financiación autonómica adecuada, suficiente y equilibrada, basada en criterios objetivos que tengan en cuenta la dispersión territorial, la baja densidad de población, el envejecimiento y el coste real de la prestación de los servicios públicos, garantizando la igualdad efectiva de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

Asimismo, reclama que la Junta concrete los mismos criterios en sus presupuestos y en los servicios e inversiones para la provincia.

La plataforma ha recordado en un comunicado que estos planteamientos forman parte de las reivindicaciones que viene defendiendo desde hace más de dos décadas para Soria, donde la aplicación de una lógica puramente poblacional ha generado desequilibrios y ha penalizado de forma continuada el acceso a servicios básicos.

No obstante, Soria ¡Ya! ha enmarcado la iniciativa del PP de Castilla y León en un contexto esencialmente electoral y subraya que la defensa de una financiación justa no puede limitarse a declaraciones coyunturales, sino que debe traducirse en compromisos continuados, coherentes y verificables también desde la propia acción de gobierno de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, la plataforma ha trasladado al Partido Popular de Castilla y León un documento alternativo titulado "Carta más justa (para Soria)", en el que se concretan las actuaciones que considera imprescindibles para garantizar la igualdad real de la provincia dentro de Castilla y León.

Entre ellas, se plantea la necesidad de un compromiso político firme basado en criterios objetivos, la consideración prioritaria de los factores territoriales que encarecen la prestación de servicios y la garantía de recursos suficientes para cubrir el coste real de la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte, la vivienda, la conectividad y la atención a mayores y dependientes, sin que el número de habitantes suponga una penalización.

Soria ¡Ya! ha señalado que valorará con responsabilidad su posición una vez finalice el actual ciclo electoral, siempre que el Partido Popular de Castilla y León traduzca los principios que defiende en su «Carta más justa» en compromisos concretos y verificables desde la acción de gobierno de la Junta, especialmente en los presupuestos autonómicos, la planificación de los servicios públicos, las infraestructuras y las políticas contra la despoblación que afectan directamente a la provincia de Soria.

La plataforma ha reiterado su disposición al diálogo desde el respeto institucional y desde la defensa firme de los derechos de los sorianos, insistiendo en que la financiación justa debe ser una política estructural y sostenida en el tiempo, tanto desde el Gobierno de España como desde la Junta de Castilla y León, gobierne quien gobierne.