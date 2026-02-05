Estudiantes de institutos de Soria conocen opción de estudiar Medicina en Fuerzas Armadas

Jueves, 05 Febrero 2026 13:02

Estudiar Medicina, de forma gratuita, es posible en la Escuela Militar de Sanidad. Los alumnos de cuatro institutos de la capital han conocido esta alternativa, de la mano de la Subdelegación de Defensa en Soria.

Como parte del programa de difusión de oportunidades laborales en las Fuerzas Armadas que la Subdelegación de Defensa en Soria viene realizando, y en colaboración con la Dirección Provincial de Educación de la provincia, el martes 4 de febrero alumnos de los centros de educación secundaria Machado, Castilla, Politécnico y Virgen del Espino recibieron una charla sobre una de las opciones que las Fuerzas Armadas ofrecen a los jóvenes españoles: la posibilidad de estudiar Medicina, de forma gratuita, en la Escuela Militar de Sanidad (en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares). El evento se celebró en el salón de actos del colegio Numancia.

Para ello se solicitó la participación del cadete Andrés Bouille, que actualmente está en el último curso de la carrera, y el teniente coronel Marirrodriga, profesor de dicha escuela.

El primero, tras explicar el procedimiento y requisitos para opositar a una de las plazas, relató su experiencia durante sus cinco años y medio de alumno. El segundo se centró en narrar su dilatada vida militar, en la que ha podido servir en buques como el Juan Sebastián Elcano o el portaaeronaves Juan Carlos I, o en misiones en el extranjero.

Ambos conferenciantes pusieron énfasis en los sacrificios que supone esta opción, ya que se compaginan las clases de medicina con la formación militar, por lo que tienen un calendario muy apretado, y la necesidad de tener vocación, asumir riesgos y generar una gran camaradería entre los compañeros.

La opción de acceder a la condición militar tras obtener un grado universitario lleva décadas en funcionamiento, pero cada vez se está potenciando más la de estudiarlo una vez ingresado en las FAS. Aunque sigue siendo elevada, esta alternativa requiere de una nota algo más baja que la que se necesita para acceder a esta carrera en cualquiera de las universidades españolas. La formación, el alojamiento y la manutención son gratuitos, y el alumno cobra un pequeño sueldo, por lo que resulta muy atractivo para aquellos padres que, por motivos económicos, no se lo podrían permitir.

Este programa tiene una servidumbre de permanencia en las Fuerzas Armadas de 12 años, tras los cuales puede permanecer en ellas o abandonarlas y ejercer la medicina en el ámbito civil