Cerrado el yacimiento de Numancia y otros tres destinos culturales

La Junta de Castilla y León ha cerrado por seguridad las visitas al yacimiento de Numancia y otros centros anexos.

El Gobierno regional ha decidido cerrar estas instalaciones culturales debido a las circunstancias meteorológicas en Soria y provincia, marcadas por la nieve, para garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes.

Por ello ha cerrado este sábado los yacimientos de Numancia y Tiermes, así como la ermita de San Baudelio y el yacimiento de Ambrona.

