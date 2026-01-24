Cerrado el yacimiento de Numancia y otros tres destinos culturales
La Junta de Castilla y León ha cerrado por seguridad las visitas al yacimiento de Numancia y otros centros anexos.
El Gobierno regional ha decidido cerrar estas instalaciones culturales debido a las circunstancias meteorológicas en Soria y provincia, marcadas por la nieve, para garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes.
Por ello ha cerrado este sábado los yacimientos de Numancia y Tiermes, así como la ermita de San Baudelio y el yacimiento de Ambrona.