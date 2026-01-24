La Subdelegación destaca utilidad de restricciones preventivas en Soria durante nevadas

Sábado, 24 Enero 2026 16:02

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado esta mañana las restricciones preventivas a la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de Masa Máxima Autorizada (MMA) o Masa Máxima del Conjunto (MMC) en los ocho tramos de carreteras de la provincia de Soria en los que se habían establecido con motivo del episodio de nevadas previsto por el paso de la borrasca Ingrid. La Subdelegación del Gobierno de Soria ha confirmado que durante el episodio de nevadas no se han registrado graves incidencias en las carreteras.

La medida se ha levantado con efectos desde la firma de la resolución y tras la mejora de las condiciones meteorológicas y del estado de la red viaria.

Estas restricciones se activaron como medida preventiva para evitar bloqueos, retenciones y situaciones de riesgo, y para garantizar el acceso y el trabajo de los servicios de emergencia y de vialidad invernal. La resolución que las establecía fijaba su vigencia desde la firma y preveía su levantamiento en función de la evolución de la situación meteorológica.

En la provincia de Soria, la restricción se concretó, en ambos sentidos, en estos ocho corredores: A-2 (Torija–Arcos de Jalón), A-11 (La Mallona–Aranda de Duero), A-15 (Medinaceli–Soria), N-110 (San Esteban de Gormaz–Cerezo de Abajo), N-111 (Medinaceli–Soria), N-122 (Soria–Aranda de Duero), N-234 (Ciria–Sarracín) y CL-101 (Ágreda–Almazán).

De forma paralela a la información trasladada por los canales institucionales y por los medios de comunicación, los colectivos empresariales que agrupan a los transportistas han recibido aviso directo de estas restricciones preventivas, con el objetivo de facilitar la planificación de rutas alternativas y reducir riesgos y esperas en carretera.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene hoy sábado en Soria el aviso amarillo por nevadas hasta las 24:00 horas en Ibérica y Sistema Central.

En la zona Meseta, el aviso finaliza a las 10:00 horas de hoy.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha desactivado a las 10:00 horas de esta mañana la Alerta del Protocolo de Vialidad Invernal en la provincia de Soria, pero se mantiene un seguimiento permanente de la evolución del tiempo y su posible efecto en las incidencias de tráfico por si fuera necesario volver a activarla.

Utilidad de las restricciones

El balance de incidencias pone de relieve, según la Subdelegación del Gobierno en Soria, la utilidad de las restricciones preventivas, especialmente en un episodio en el que la seguridad vial se ve condicionada por la acumulación de nieve, el viento y la reducción de visibilidad. Las principales dificultades se han registrado en puntos en los que algunos vehículos pesados han intentado circular pese a las limitaciones establecidas.

En la CL-101, la circulación de camiones en condiciones adversas llegó a bloquear la vía y derivó en retenciones y atrapamientos de vehículos, con al menos ocho camiones y una veintena de turismos afectados.

Asimismo, se registró una incidencia en una carretera autonómica utilizada por tres camiones.

Esta carretera enlaza dos tramos con restricción en la A-11 y la N-234.

Ese itinerario se empleó por parte de estos vehículos pesados para eludir la medida preventiva, lo que contribuyó a la mala situación de la vía y dejó a varios turismos atrapados, además de los mencionados camiones.

En ese punto, la Guardia Civil prestó auxilio y evacuó a dos personas, conductores de dos turismos, desde la SO-910 hasta la localidad de Abejar, con abandono de los vehículos en la vía. Desde Abejar fueron recogidos por amigos y familiares.

570 camiones embolsados

Durante el episodio se han realizado embolsamientos preventivos de camiones para garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación.

Los puntos y cifras comunicados son los siguientes: Parking de Arcos de Jalón (275 camiones), Parking de Medinaceli (95), Almazán (90), Parking de Venta Nueva (50) y Ólvega (60). En total, durante el episodio se procedió al embolsamiento preventivo de 570 camiones en distintos puntos de la provincia.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha destacado la coordinación operativa entre los servicios de la Administración General del Estado de conservación de carreteras, Guardia Civil (con especial participación del Subsector de Tráfico), Jefatura Provincial de Tráfico, Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno y Policía Nacional.

También, con Carreteras y Protección Civil de la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento de Soria, que puso en marcha su plan de contingencia ante nevadas.

El dispositivo movilizado para esta campaña invernal cuenta con aproximadamente 800 personas y 58 máquinas quitanieves, 49 destinadas a las principales carreteras de la provincia y 9 a la A-2 entre Medinaceli y Calatayud.

La Subdelegación del Gobierno ha reiterado la recomendación de evitar desplazamientos no imprescindibles, extremar la prudencia, atender a la señalización variable y a las indicaciones de los agentes, y consultar información actualizada antes de iniciar viaje a través de los canales oficiales de la DGT.