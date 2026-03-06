UGT consolida su mayoria en personal laboral de la Junta en elecciones sindicales

Viernes, 06 Marzo 2026 15:28

UGT ha vuelto a situarse como la primera fuerza sindical entre el personal laboral de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria tras las elecciones sindicales celebradas el 5 de marzo.

El sindicato ha obtenido un total de 14 delegados, por delante de CCOO y CSIF, consolidando así su presencia en los centros de trabajo de la Administración autonómica.

Desde UGT Servicios Públicos de Soria han agradecido en un comunicado el respaldo recibido por parte de los trabajadores, así como la implicación de las personas que han formado parte de las candidaturas presentadas por el sindicato.

“Este resultado es fruto del trabajo diario que realizan nuestros delegados y delegadas en los centros de trabajo. Queremos agradecer especialmente a nuestros afiliados y a todos los compañeros y compañeras que han decidido implicarse formando parte de las candidaturas, porque gracias a ellos el sindicato está presente en los centros de trabajo y puede defender de forma directa los derechos de los trabajadores”, han señalado desde la organización.

UGT ha subrayado que estos resultados suponen una responsabilidad añadida para continuar trabajando en la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Castilla y León.

El sindicato ha recordado que su labor no se limita a los procesos electorales, sino que se desarrolla de forma permanente en la negociación, en la vigilancia del cumplimiento de los convenios y en la defensa de los trabajadores ante cualquier recorte o abuso.

Resultados por comités de empresa

Sanidad, Familia e Igualdad (17 delegados)

UGT 6 | CSIF 5 | CCOO 3 | USCAL 2 | CGT 1



Resto de Consejerías (13 delegados)

UGT 4 | CSIF 4 | CCOO 3 | CGT 2

Educación (13 delegados)

CCOO 6 | UGT 3 | CSIF 3 | APRECE 1

SACyL (5 delegados)



Con estos resultados, UGT se mantiene como la organización sindical con mayor representación entre el personal laboral de la Junta de Castilla y León en Soria.

En cuanto al Personal Funcionario de los servicios públicos de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, UGT ha obtenido 3 delegados en la Junta de Personal, de un total de 17, lo que permite al sindicato mantener su representación y seguir defendiendo los derechos de los empleados públicos.

UGT ha lamentado la situación producida en relación con las elecciones a la Junta de Personal Funcionario y Estatutario de SACyL, que a día de hoy siguen sin una fecha programada para su celebración, a la espera de la correspondiente resolución judicial.

Desde UGT se ha insistido en la importancia de que los profesionales puedan ejercer con normalidad su derecho a la representación sindical y se espera que esta situación pueda resolverse lo antes posible para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.