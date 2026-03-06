Cuca Gamarra respalda apuesta del PP por máxima aplicación de fiscalidad diferenciada en Soria

Viernes, 06 Marzo 2026 14:11

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha respaldado en Soria la apuesta de su partido por aplicar en su máxima expresión la fiscalidad diferenciada.

Gamarra ha defendido la necesidad de que España aproveche plenamente los marcos fiscales europeos que permiten aplicar medidas específicas en territorios despoblados como Soria, señalando que la fiscalidad diferenciada es una herramienta clave para generar actividad económica, atraer inversión y fijar población.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular también ha criticado la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con los conflictos internacionales, señalando que España necesita “una posición clara, seria y alineada con sus aliados”.

Finalmente, Gamarra ha subrayado que el Partido Popular representa “la única opción de estabilidad, crecimiento y seguridad para Castilla y León y para España”, defendiendo la importancia de que exista una colaboración leal entre el Gobierno autonómico y un futuro gobierno nacional del Partido Popular para garantizar el bienestar, el desarrollo económico y las oportunidades en provincias como Soria.

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular, Benito Serrano, ha sido el encargado de dar la bienvenida a Cuca Gamarra a Soria, agradeciendo su presencia en una jornada enmarcada en la caravana electoral del partido.

Serrano ha hecho referencia al debate político celebrado ayer, subrayando que “quedó claro que frente al ruido y las falsedades de la oposición, la gestión y las propuestas de Alfonso Fernández Mañueco son la garantía de estabilidad y de futuro para Castilla y León”.

En su intervención, ha señalado que el proyecto que lidera Mañueco representa “un modelo de comunidad que avanza, que apuesta por los servicios públicos, por el mundo rural y por oportunidades reales para las personas que viven en provincias como Soria”.

Por su parte, Rocío Lucas ha explicado el significado de la Caravana del Partido Popular, simbolizada en cinco vehículos que representan las principales líneas de actuación del programa con apoyo a las familias, impulso al empleo y al emprendimiento, fortalecimiento de los servicios públicos, oportunidades para los jóvenes y desarrollo del medio rural.

Rocío Lucas, arropada por el resto de candidatos, ha destacado especialmente las medidas destinadas a dinamizar la demografía y apoyar a las familias, como los bonos por nacimiento, la gratuidad de la educación infantil y diferentes ayudas para facilitar la conciliación. “Son medidas concretas que ya están ayudando a muchas familias y que demuestran que el compromiso con Castilla y León se traduce en políticas reales”, ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro se han abordado las propuestas del Partido Popular para los autónomos, con el objetivo de mejorar las condiciones de quienes sostienen gran parte del tejido productivo. Entre ellas, se han puesto sobre la mesa medidas para reducir trabas administrativas, facilitar el relevo generacional en negocios familiares y avanzar hacia una fiscalidad más favorable para quienes emprenden en territorios con dificultades demográficas.