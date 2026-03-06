Soria ¡Ya! denuncia que ocho años después de promesas de Sánchez el tren sigue en vía muerta

Viernes, 06 Marzo 2026 13:04

El cabeza de lista de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha denunciado hoy ante los medios, en la estación de ADIF de El Cañuelo, la situación de abandono que sufre el ferrocarril en la provincia y la acumulación de promesas y anuncios incumplidos por parte de las administraciones. Ocho años después de promesas de Pedro Sánchez, el tren de Soria sigue en vía muerta.

La plataforma considera que la situación actual del tren en Soria es consecuencia de décadas de decisiones políticas que han ido debilitando progresivamente el servicio.

Soria ¡Ya! ha señalado como responsables tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, a quienes acusa de haber impulsado el cierre de líneas de ferrocarril convencional, la reducción de frecuencias y el deterioro de la calidad del servicio.

A ello se suma que Soria ha quedado fuera de la red de alta velocidad y de los grandes corredores ferroviarios del país, pese a que la línea Madrid-Barcelona atraviesa la provincia sin detenerse en ella. «PP y PSOE han ido desmantelando el tren en Soria durante décadas», denuncian desde la plataforma.

Ceña ha recordado además que Pedro Sánchez se comprometió con la reapertura de la línea Soria-Castejón el 10 de mayo de 2018, semanas antes de convertirse en presidente del Gobierno, en un acto celebrado en Soria y delante del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez.

Sin embargo, desde entonces no se ha producido ningún avance real. Soria ¡YA! también cuestiona qué ha sido de la plataforma de ayuntamientos que apoyaban la reapertura de esta línea, impulsada entonces por el propio Carlos Martínez, y por qué no se ha vuelto a convocar desde que Sánchez es presidente.

"Soria ¡Ya! se pregunta si mañana, en su visita a Soria para participar en un acto de campaña, Pedro Sánchez anunciará por fi n el cumplimiento del compromiso que adquirió en 2018 con la reapertura de la línea Soria-Castejón».

La formación recuerda además que el propio Carlos Martínez defendía hace dos décadas la llegada de la alta velocidad a Soria cuando era procurador socialista en Soria en las Cortes de Castilla y León.

En 2003 y 2004 reclamó la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Valladolid y Soria e incluso presentó una proposición no de ley para impulsarla, denunciando entonces que el Gobierno del Partido Popular «se olvidaba de Soria».

Sin embargo, esa reivindicación desapareció cuando el PSOE llegó al Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.

«Cuando gobernaba el PP se exigía el AVE para Soria; cuando gobernó el PSOE, esa exigencia desapareció. Han pasado más de veinte años, han cambiado los gobiernos y los anuncios, pero Soria sigue exactamente igual: sin tren», han señalado desde la plataforma.

Ceña también se ha referido al retraso en la remodelación de la estación del Cañuelo. El proyecto fue anunciado en noviembre de 2022 por la entonces presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, y han pasado más de tres años hasta que se ha producido su licitación. Según Soria ¡YA!, este retraso contrasta con otras actuaciones ferroviarias tramitadas en apenas nueve meses, como la mejora de los viaductos de Benamira y Río Blanco entre febrero y noviembre de 2025.

El candidato de Soria ¡YA! ha insistido en que la provincia continúa «en vía muerta». Actualmente no circula ningún tren por Soria, ni por la línea Soria-Torralba ni por el corredor del Alto Jalón.

La única infraestructura ferroviaria que atraviesa el territorio soriano es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, pero lo hace sin ninguna parada.

A esta situación se suma la falta de avances en la electrifi cación de la línea Soria-Torralba, anunciada por el Gobierno en 2024 con una inversión estimada de 80 millones de euros. Sin embargo, a fecha de hoy no se conoce ningún avance concreto sobre ese proyecto.

«Esta es la realidad del ferrocarril en Soria», ha concluido Ceña, quien ha insistido en que la provincia sigue acumulando anuncios y promesas mientras continúa completamente desconectada por tren.

