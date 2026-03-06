SATSE Soria mantiene presencia en Comité de Empresa de Servicios Sociales

Viernes, 06 Marzo 2026 13:30

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Soria ha logrado un delegado en el Comité de Empresa de Sanidad y Familia en las elecciones que se celebraron en el día de ayer. Con ello, mantiene su presencia.

Tras hacerse públicos los resultados de las elecciones, SATSE Soria ha expresado su más profundo agradecimiento a todos los profesionales de Enfermería y Fisioterapia que han confiado en la organización dándole su voto y ha destacado que su apoyo supone un nuevo impulso para continuar defendiendo aún con más fuerza si cabe a las dos profesiones.

La secretaria provincial de SATSE Soria, Silvia Aceña, ha asegurado que “enfermeras y fisioterapeutas deben contar ya con mejores condiciones laborales y profesionales”.

“Gracias al respaldo de las personas que nos han dado su voto, tenemos la fuerza para reclamar en los comités de empresa todas las mejoras necesarias para mejorar las condiciones laborales de los profesionales que ejercen su labor en condiciones precarias”, ha añadido Aceña.

El Sindicato de Enfermería ha subrayado que una de sus principales exigencias y prioridades es el aumento de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas para que sean adecuadas a las necesidades reales de los centros sociosanitarios para garantizar una buena calidad en la asistencia y con contratos estables, ya que todo esto favorecerá la conciliación de la vida familiar y laboral de los profesionales.

SATSE Soria también ha resaltado que van a exigir a la Administración una retribución adecuada de los profesionales, así como una mejor gestión de la bolsa de empleo, que se adapte a las necesidades reales de contratación.