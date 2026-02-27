Soria ¡Ya! inicia campaña autonómica con pegada de carteles en ocho puntos de la provincia

Viernes, 27 Febrero 2026 07:20

Soria ¡Ya! ha iniciado oficialmente la campaña electoral con una pegada de carteles simultánea en ocho puntos de la provincia: Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Covaleda, El Burgo de Osma, Golmayo, San Leonardo y Soria.

En Soria capital ha estado el cabeza de lista, Ángel Ceña; en Ágreda, la número 2 de la lista, Inmaculada Ramos; y en Almazán, el número 3, Juan Antonio Palomar. El resto de candidatos se ha repartido por las demás localidades.

Tras la pegada en Soria, Ceña ha recordado ante los medios que «son cuarenta y tres años de incumplimientos, de promesas que no se han llegado a ejecutar en Soria», en referencia a los gobiernos del PSOE, del PP y también de VOX en la comunidad autónoma.

"Cuarenta y tres años haciendo lo mismo y votando a los mismos no han servido para nada", ha afirmado.

El candidato ha vinculado el inicio de campaña con el lema "Por Soria, ¡REBÉLATE!" y ha animado a la ciudadanía a "rebelarse contra esta situación" y apostar por «otra vía de hacer política, diferente, pegada al territorio», centrada en "los servicios, las infraestructuras, los hospitales que curiosamente se terminan o se abren el día que empiezan unas elecciones después de dieciocho años, los centros de salud que no se terminan, las carreteras que no se empiezan nunca".

Ceña ha defendido que Soria ¡YA! «no va a ser un partido de gobierno, pero sí es un partido de influencia» y que su presencia sirve para que «las cosas en Soria cambien». En este sentido, ha señalado que votar a la formación es «la única manera de presionar para que los partidos nacionales dejen de obedecer a Madrid y a Valladolid y piensen de verdad en lo que necesitan los ciudadanos».

La pegada se ha realizado de forma coordinada en ocho municipios como muestra de que Soria ¡YA! apoya toda la provincia. «Defendemos todos los pueblos de la provincia, los 512 núcleos de población», ha subrayado.

Con este inicio de campaña, la formación ha reiterado su llamamiento a la sociedad soriana a rebelarse ante las propuestas que, a su juicio, siguen prometiendo sin cumplir y a apostar por una representación propia que sitúe los intereses de la provincia por encima de las siglas nacionales.

La actividad de Soria ¡YA! no se detiene y celebrará su primer acto en Vinuesa, que comenzará a las 19:00h en el Salón Municipal. Antes, su caravana recorrerá varias localidades de Pinares como Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero y Salduero, además de tener presencia en la capital con su mesa informativa.