Oteruelos, a 14 kilómetros de Soria capital, sin cobertura móvil y transporte

Martes, 17 Febrero 2026 17:05

Soria ¡Ya! ha denunciado hoy la falta de cobertura y transporte en Oteruelos, a 14 kilómetros de la capital.

Soria ¡YA! ha mantenido una reunión con la Asociación de Vecinos de Oteruelos en la que sus candidatos Ángel Ceña y Jaione Ovejero han constatado una situación que han calificado de "inaceptable".

Este barrio rural del municipio de Soria, a apenas 14 kilómetros de la capital, continúa sin cobertura móvil, sin poder garantizar llamadas al 112 y con un transporte público claramente insuficiente, pese a años de promesas y anuncios institucionales.

En Oteruelos residen de forma habitual en torno a 45 personas durante todo el año —unas 200 en verano— y, salvo en una pequeña zona alta del pueblo, el resto del caserío carece de cobertura.

Los vecinos han denunciado que ni siquiera pueden llamar al 112 en caso de emergencia, una situación que han llevado al Procurador del Común y que deja a la mayor parte del pueblo incomunicado y en riesgo .

Durante la reunión se han relatado casos reales de los problemas que supone esta falta de cobertura, como el de una vecina que sufrió un choque anafiláctico por la picadura de una avispa y tuvo que desplazarse varios cientos de metros hasta la carretera para poder contactar con emergencias. Además, en los pocos puntos donde existe señal, ésta se satura durante los meses de mayor afluencia, impidiendo también las llamadas.

La asociación ha mantenido contactos con el Ayuntamiento de Soria desde donde les trasladaron un presupuesto aproximado de 120.000 euros para la instalación de un repetidor que solucionaría el problema. Según los vecinos, el Consistorio alegó que no puede asumir ese coste para que revierta en una empresa privada como Telefónica, mientras la compañía tampoco asume la inversión.

Los vecinos también han señalado que pusieron en conocimiento de esta situación a la Junta de Castilla y León a través de Yolanda de Gregorio, delegada territorial en Soria. Desde la Junta se señaló que no podían financiar directamente esta actuación, aunque existen partidas destinadas a población rural que podrían destinarse a través del Ayuntamiento de Soria. «Las instituciones se van pasando la pelota mientras seguimos incomunicados», lamentan desde la asociación de vecinos.

Soria ¡Ya! ha recordado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que todos los núcleos de población tendrían cobertura antes de finalizar 2025.

Sin embargo, en Oteruelos esa cobertura sigue sin existir. Al mismo tiempo, señala que el Gobierno central atribuye estas actuaciones a sus propios planes.

Para la formación, este cruce de responsabilidades evidencia una falta de coordinación institucional que perjudica directamente a los vecinos de la Soria rural.

Ceña ha señalado que "no puede ser que en 2026 haya vecinos de la capital que no puedan ni llamar al 112", y ha denunciado la falta de coordinación institucional: "Se pasan la pelota entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento de Soria, mientras los vecinos siguen incomunicados".

A esta situación se suma la percepción de agravio fiscal.

Los vecinos han explicado que pagan un IBI elevado —472 euros en algunos casos—, comparable al de zonas urbanas de la capital, pero sin que esos impuestos reviertan en servicios básicos como la conectividad o el transporte.

El transporte público es otro de los puntos críticos.

Oteruelos cuenta con servicio a la demanda solo dos días a la semana, una frecuencia que los vecinos consideran ineficaz para sus necesidades reales.

Además, no pueden gestionar ni solicitar ese servicio con normalidad al carecer de cobertura. Tampoco disponen de un sistema de transporte interurbano que conecte de forma estable los barrios del alfoz con la capital, pese a encontrarse a escasos diez minutos en coche.

Asimismo, han advertido de que Oteruelos se encuentra en zona de riesgo en interfaz urbano-forestal según el Plan INFOCAL, y han señalado que no existe un plan de actuación municipal específico pese a esa circunstancia.

Ceña ha subrayado que "no hace falta irse a Tierras Altas o al sur de la provincia para encontrar problemas estructurales de despoblación y abandono; esto está a 14 kilómetros de la capital".

Soria ¡Ya! ha reiterado su compromiso de incorporar a su programa electoral medidas concretas para garantizar la llegada efectiva de fibra y cobertura móvil a todos los núcleos de población, la integración real de las rutas de transporte rural a sus necesidades y la creación de un verdadero sistema de transporte interurbano en la provincia.

"No estamos hablando de lujo ni de caprichos —ha concluido Jaione Ovejero—. Estamos hablando de seguridad, de igualdad de derechos y de dignidad para quienes viven en el entorno rural de la capital".