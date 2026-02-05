Las mujeres toman el bastón de mando en Soria en la festividad de las Águedas

Jueves, 05 Febrero 2026 21:03

La Asociación de Amas de Casa de Soria ha elegido su alcaldesa para 2026, coincidiendo con la festividad de las Aguedas.

Ha sido una jornada festiva que ha comenzado al mediodía con una misa en la parroquia de El Salvador y ha continuado con una comida de hermandad en un restaurante de Soria.

El acto central se ha celebrado por la tarde en el centro cultural Palacio de la Audiencia y ha cambiado el programa por el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

Martínez ha anunciado que no podía llegar a la hora prevista inicialmente y la organización ha decidido cambiar el programa. Primero ha actuado el dúo Monipolio y después se ha producido el tradicional relevo de alcaldesas y la consiguiente entrega del bastón.

Se ha despedido Montserrat Ruiz, alcaldesa durante 2025, y se ha nombrado a Monserrat Barranco, como su sucesora.

La nueva alcaldesa ha agradecido a las socias de la asociación su confianza para asumir este cargo, “una experiencia muy especial que guardaré como un recuerdo bonito e imborrable”.

Montserrat Barranco ha subrayado que la mujer es un pilar fundamental en la sociedad, tanto en el ámbito familiar como en el laboral.

“Cada día está más integrada, con ilusión, fuerza y ganas de superarse, y ese camino merece todo nuestro reconocimiento”, ha destacado.

Además ha asegurado que Santa Águeda será siempre su referente. Y ha reconocido que celebrar su día es, además de una tradición, una oportunidad para estrechar lazos, reforzar nuestra unión y conocernos un poco más.

En un gran número de localidades de Castilla y León se celebra con gran devoción Santa Águeda, destacando los festejos de Salamanca, Zamora, Segovia y las zonas de la ribera del Duero.

Tradicionalmente este día 'mandan las mujeres' e, incluso, en algunos lugares los ayuntamientos entregan el bastón de mando a una de las águedas elegidas como alcaldesa.