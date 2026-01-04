Más participación en segunda quedada solidaria de atletismo soriano

Domingo, 04 Enero 2026 13:20

El atletismo soriano ha completado al mediodía de este domingo 24 horas corriendo en la Dehesa, con el objetivo de apoyar a una iniciativa social como la asociación Alzheimer Soria.

La segunda edición de la “Quedada Solidaria” se ha cerrado a las 12:00 horas de este domingo, tras 24 horas en la que los atletas populares de Soria han dado vueltas a la dehesa, por relevos, para recaudar fondos para la asociación Alzheimer Soria, que este año cumple treinta años en marcha, con un centenar de usuarios.

Medio millar de personas han comprado tickets para participar en esta iniciativa solidaria que, a falta de la confirmación oficial, superará los 1.800 euros que se recaudaron en la primera edición y que se destinaron al Banco de Alimentos de Soria.

La idea de esta iniciativa surgió de manera espontánea el año pasado en los atletas populares que entrenan habitualmente en la dehesa.

La quedada ha contado un año más con doce liebres que han realizado dos turnos de una hora –una nocturna y otra diurna-, y a los que se han sumado todos los que han querido hacerlo.

De madrugada, según han contado algunos de los promotores, los que vuelven de fiesta y se encuentran con un grupo de personas corriendo en la dehesa, han aplaudido la iniciativa.

El Ayuntamiento de Soria ha cedido el espacio Alameda como guardarropa.

A pesar de las previsiones meteorológicas, que apuntaban nieve, la quedada solidaria se ha desarrollado con mejor temperatura de la esperada y sin precipitaciones importantes.

La asociación Alzheimer Soria ha agradecido la colaboración de los atletas populares para contribuir en la tarea social que realiza.

Además ha advertido que en los últimos años ha descendido la edad de las personas afectadas por esta enfermedad. El 26 por ciento de las personas valoradas en 2024 y 2025 eran menores de 65 años.

En esta iniciativa solidaria no ha importado ni la edad ni el ritmo de la zancada, ni el fondo físico, sino la implicación, ya que por cada kilómetro recorrido, se dona un euro.