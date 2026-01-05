La Casa de Soria en Valencia abre campaña para captar nuevos socios

Lunes, 05 Enero 2026 07:48

La Casa de Soria en Valencia ha iniciado una campaña de captación de socios con el objetivo de hacer más grande la comunidad de sorianos y castellano-leoneses en la capital del Turia y la comunidad valenciana.

La Casa de Soria en Valencia ha sido distinguida el año pasado con el Premio Castilla y León en el Exterior, en la categoría “Centro Castellano y Leonés en España”, gracias a un gran trabajo de sus socios, que han convertido la entidad en un gran escaparate de lo que es la provincia y un ejemplo de lo que es posible hacer desde la distancia.

La Casa de Soria en Valencia fue fundada en 2019, concretamente en junio, aunque el germen de la fundación es anterior a esa fecha.

Una serie de celebraciones de Jueves Lardero en Gandía en años anteriores hicieron que en 2013, en Valencia, se celebrará, por primera vez, el Jueves Lardero.

Entre 2013 y 2018 se celebró todos los años alternando el Bar Raíces de Catarroja y el Bar Mar Negro de Valencia.

Cada año fueron más los sorianos que se fueron animando a asistir, e incluso se comenzó a celebrar, también, San Saturio en la Alquería la Seu de Picanya.

En febrero de 2019, por primera vez, se celebró el Jueves Lardero en un local cedido para la ocasión, con el 100 por ciento de los productos traídos de Soria.

A partir de esa fecha se comenzaorn a dar los pasos para constituir la Casa que culminaron con la firma del acta fundacional el 9 de junio de 2019, por once miembros de la primera Junta Directiva de la Casa que de manera desinteresada dieron un paso adelante para poder formalizar la documentación.

Casi a final de este año, la Generalitat valenciana autorizó y registró la asociación y posteriormente la Junta de Castilla y León reconoció y registró la Casa como Comunidad Castellano y Leonesa en el Exterior.

El Jueves Lardero de 2020 se reañozçp el primer Jueves Lardero constituida ya la Casa, y comenzo la inscripción de socios y socias.

El primer año, a pesar de la pandemia, se asociaron más de 100 sorianos.

La Casa paso a formar parte de la Federación de Casas de Soria y de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España.

Desde entonces las actividades no han parado de crecer, al igual que la adscripción de socios de todas las edades.

La Casa participa en la vida social de toda la Comunidad Valenciana, especialmente en Valencia con infinidad de actividades y hermanamientos con Fallas y otras Casas Regionales.