CCOO asegura que Soria necesita un cambio de rumbo en políticas de empleo

Lunes, 05 Enero 2026 14:01

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha considerado hoy, tras conocerse los datos del paro con el que se cerró el año 2025, que la provincia necesita un cambio de rumbo en las políticas de empleo, por lo que ha pedido a la Junta de Castilla y León que rompa con sus actuales políticas que se traducen en despoblación y en “pérdida de mano de obra joven por falta de oportunidades”.

Mientras que el paro descendió en Soria en 2025 un 3,56 por ciento en comparación a 2024, la tendencia estatal ha sido de una bajada del 5,94 por ciento.

La oficina de Empleo registra 2.628 desempleados en Soria al acabar 2025, lo que supone un descenso del 3,56 por ciento en comparación a 2024. Son 97 parados menos.

El comportamiento nacional deja un descenso del paro del 5,94 por ciento, con una bajada en 152.048.

Ante esta estadística, la secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha exigido a la Junta “que rompa las políticas actuales que nos llevan a perder población, sobre todo joven”. Además, se constata que la mano de obra escasea debido a la falta de oportunidades y a unas condiciones laborales con salarios “más bajos que los que se ofrecen en las comunidades autónomas limítrofes”.

Por todo ello, Enciso ha asegurado que “Soria y CyL necesitan un cambio de rumbo en las políticas de empleo”.

El hecho de que la Junta haya prorrogado por segundo año consecutivo los presupuestos generales, “no ayuda a modificar las políticas de empleo”.

La líder sindical ha lametnado que en los últimos siete años se han prorrogado las cuentas en cinco ocasiones y se han aprobado en tres, “lo que supone un lastre para los intereses de los trabajadoresde esta comunidad”.

El balance del paro de 2025 de Soria, evidencia que “las últimas reformas laborales, muchas salidas de las mesas del diálogo social, se han traducido en una creación de empleo positiva”.

Resiliencia

Los datos de diciembre confirman para la Cámara de Comercio de Soria la resiliencia del mercado laboral soriano en un contexto de moderación del crecimiento económico.

La estabilidad en la contratación indefinida y la progresiva reducción del paro estructural marcan la hoja de ruta para un 2026 en el que el reto seguirá siendo la atracción de inversión y la fijación de población a través del empleo de calidad.

“El cierre del año confirma una evolución interanual positiva del empleo en la provincia de Soria, pero los datos deben analizarse con cautela en un contexto internacional especialmente delicado, -con lo que acaba de ocurrir en Venezuela, por ejemplo-, marcado por la persistencia de conflictos geopolíticos, la inestabilidad en los mercados energéticos, la desaceleración de las principales economías europeas y la incertidumbre en las cadenas de suministro. Este escenario global condiciona de forma directa a una economía provincial pequeña y abierta, con un tejido empresarial muy dependiente de la industria y los costes energéticos. Por ello, aunque la reducción anual del paro es un dato favorable, resulta imprescindible reforzar la competitividad de las empresas, apoyar la actividad productiva y consolidar políticas que aporten estabilidad y certidumbre, con el fin de proteger el empleo y amortiguar el impacto de un entorno económico internacional adverso en los próximos meses”, ha apuntado el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría.

Por su parte, la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) ha asegurado que Soria evoluciona en un entorno de menor vitalidad económica que el regional y el nacional.

En su opinión, este menor dinamismo responde a un conjunto de desequilibrios estructurales persistentes, entre los que destacan una demografía claramente desfavorable, marcada por la despoblación y el envejecimiento, un tejido empresarial con graves dificultades de relevo generacional, y un incremento sostenido de los costes laborales y de aprovisionamiento, que presiona los márgenes empresariales.

Ante este escenario, es imprescindible a su juicio activar una estrategia específica y diferenciada para la provincia.

En este marco, FOES ha insistido en la necesidad de potenciar de forma decidida los instrumentos de apoyo a las empresas, en particular mediante la aplicación efectiva y en su máxima intensidad de las ayudas de funcionamiento autorizadas por la Unión Europea, como palanca clave para compensar los sobrecostes estructurales del territorio y favorecer la implantación, consolidación y crecimiento de empresas en Soria.

UGT

Juan Manuel Peña, Secretario General de UGT- Soria, ha apuntado que por tercer mes consecutivo el incremento se sitúa en cifras de dos dígitos, tras sumarse 81 desempleados en noviembre y en octubre en 93 personas.

Diciembre es un mes en que tradicionalmente aumenta la contratación por la campaña navideña y ello permitía esperar un buen dato a nivel provincial y autonómico, pero el incremento a nivel autonómico en más de 400 desempleados hace deducir a UGT que el mercado laboral se está enfriando en la comunidad y especialmente en la provincia que encadena varios meses con incrementos en el número de desempleados.

Otro dato preocupante es la temporalidad de los contratos firmados en diciembre, de un total de 1786 contratos, 1009 han sido temporales frente a 777 indefinidos.

Las claves de mejora pasarían por crear empleo de calidad que permita atraer y retener población joven a través de la negociación colectiva y garantizar una protección social más equitativa y sostenible.

Desde UGT Soria ha propuesto medidas concretas como la constitución inmediata de una Mesa de Diálogo Social Provincial que permita dar una respuesta coordinada a los problemas de desempleo y despoblación de nuestra provincia, así como la implantación de políticas públicas activas de empleo más eficaces centradas en la empleabilidad y en la reinserción de las personas desempleadas de larga duración y en aquellas personas sin empleo anterior que se incorporan al mercado laboral.