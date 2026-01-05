Soria ¡YA! recrimina a Mañueco que siga olvidando a la provincia y le reclama compromisos reales

Lunes, 05 Enero 2026 14:22

Soria ¡Ya! ha iniciado el año 2026 con una acción simbólica para trasladar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, las principales demandas pendientes de la provincia y denunciar que el Gobierno autonómico continúa relegando a Soria al vagón de cola de sus prioridades.

A través de una carta portada por los Reyes Magos, desde la sede del movimiento ciudadano hasta la de la Delegación Territorial de la Junta en Soria, Soria Yas ha recordado al presidente autonómico que no puede hablarse de gran acuerdo de Comunidad mientras "Soria siga acumulando promesas incumplidas, inversiones que no llegan y decisiones políticas que agravan sus problemas estructurales".

Con este gesto, Soria ¡Ya! ha pretendido evidenciar que muchas de las actuaciones anunciadas por la Junta para Soria se han quedado en meros titulares, «mientras la realidad de la provincia apenas ha cambiado».

Entre esas peticiones se incluyen compromisos concretos en materia de servicios públicos, sanidad, infraestructuras, empleo y medidas eficaces contra la despoblación, ámbitos en los que Soria sigue a la cola de la comunidad pese a los reiterados anuncios de la Junta.

La carta subraya que la provincia «no necesita más declaraciones grandilocuentes», sino plazos, partidas presupuestarias claras y mecanismos de seguimiento que garanticen que lo aprobado se ejecuta.

Presupuestos y grandes anuncios que dejan a Soria atrás

Soria ¡Ya! recuerda en la misiva que el fracasado presupuesto autonómico para 2026 se presentaron como los "más altos de la historia" mientras territorios como Soria continúan sin ver resueltas cuestiones básicas que condicionan su futuro y el día a día de los sorianos.

La plataforma denuncia que, una vez más, la provincia queda en un segundo plano cuando se reparten inversiones y proyectos estratégicos, a pesar de ser uno de los territorios más castigados por la despoblación y la falta de oportunidades.

El movimiento ciudadano insiste en que no basta con incluir a Soria en notas de prensa o en discursos institucionales si después las partidas no se materializan y los proyectos se eternizan o nunca llegan a iniciarse. Para Soria ¡YA!, la credibilidad de Mañueco y de su Gobierno se mide en obras, servicios y medidas efectivas, no en promesas recurrentes cada inicio de año.

Exigir hechos, no más promesas vacías

En la carta, Soria ¡YA! reprocha al presidente de la Junta que haya convertido los compromisos con Soria en un catálogo de anuncios que se repiten campaña tras campaña sin traducirse en cambios tangibles para la ciudadanía. La plataforma recalca que la provincia no puede permitirse seguir paralizada y sumida en retrasos, y que la paciencia de los sorianos con las promesas incumplidas está completamente agotada.

Soria ¡YA! reclama a Mañueco que abandone la lógica de los titulares y asuma una agenda de trabajo clara con objetivos verificables para Soria, con plazos públicos y rendición de cuentas periódica sobre el grado de cumplimiento. La formación advierte de que seguirá señalando cada incumplimiento y cada intento de utilizar a la provincia como mero recurso retórico en los debates autonómicos.

Soria necesita una voz fuerte frente a la Junta

La plataforma recuerda que la experiencia de los últimos años en las Cortes ha demostrado que, sin una voz fuerte y constante, Soria tiende a desaparecer del centro de las decisiones de la Junta de Castilla y León. Por ello, Soria ¡YA! reivindica la necesidad de mantener una representación propia que no esté sometida a las prioridades de los grandes partidos, más atentos a los territorios con mayor peso en escaños y asuntos alejados de las necesidades diarias de los sorianos.

Soria ¡YA! reitera que su única prioridad es la defensa de la provincia y que continuará utilizando todos los cauces institucionales y sociales a su alcance para que Mañueco deje de mirar hacia otro lado. La plataforma subraya que los sorianos seguirán alzando la voz hasta que Soria deje de ser tratada como una provincia de segunda dentro de su propia comunidad autónoma.