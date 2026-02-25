El PSOE propone reparto "más equitativo" de subvenciones culturales de Diputación

Miércoles, 25 Febrero 2026 07:56

El Grupo de Diputados Socialistas ha puesto sobre la mesa en la Comisión de Cultura la necesidad de reformular los convenios que regulan las subvenciones a los colectivos culturales de la provincia.

Actualmente, seis asociaciones con convenio propio reciben 72.000 euros en total, mientras que el resto de colectivos se reparten apenas 50.000 euros teniendo que acudir a una convocatoria publica, un desequilibrio que, según la portavoz socialista Pilar Hernández, requiere un modelo más justo y equitativo.

Con esta propuesta, el Grupo Socialista busca garantizar que los recursos lleguen de manera más equilibrada a todos los rincones de la provincia y que el apoyo a la cultura sea más efectivo y accesible para todos los colectivos.

El equipo de gobierno ha recogido la iniciativa y se ha comprometido a estudiarla de cara a futuras convocatorias, aunque es algo que venimos demandando desde años anteriores.

En el ámbito de la programación cultural, Hernández ha propuesto que la próxima edición del Rally Fotográfico Manuel Lafuente Caloto, prevista para 2026, se celebre en el sur de la provincia, zona en la que desde hace años no se ha acogido este evento anual

El Grupo Socialista también ha mostrado interés por las actividades que se desarrollan a través de distintos convenios culturales.

En particular, ha solicitado información sobre la programación de la Asociación Cultural de la UNED en Soria, posibles novedades en el convenio con la asociación Retógenes y la participación de centros educativos en visitas a estas instalaciones.

En cuanto al convenio con la asociación Tierraquemada, se ha detallado la existencia de una partida adicional de 10.000 euros destinada a obras en el anfiteatro de La Hoya, donde se celebran representaciones teatrales y recreaciones vinculadas al yacimiento.

Desde el Grupo Socialista se ha solicitado que este tipo de apoyo pueda extenderse a otros municipios con necesidades similares, pues son muchas las necesidades de inversión es espacios culturales en nuestros pueblos para proteger y poner en valor su patrimonio.

Por último, respecto a las bases de los viajes escolares, los diputados socialistas han propuesto incorporar visitas a centros culturales vinculados a convenios que reciben subvenciones específicas, como Vicente Marín en Bretún o Schola Nostra en Berlanga de Duero, con el objetivo de reforzar el valor educativo y cultural de estas iniciativas.