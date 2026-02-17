ASAJA Soria, preocupada por repercusión de lluvías e inundaciones en tierras de cultivo

ASAJA Soria se está haciendo eco estos días de la gran preocupación de los profesionales del campo por la situación generada por las incesantes lluvias, así como por las inundaciones derivadas y agravadas por las necesidades del desembalse del pantano de la Cuerda del Pozo, y que ha afectado muy especialmente a toda la zona aledaña al Duero.

Aunque infinidad de otros puntos de la provincia están sufriendo también los efectos de las copiosas precipitaciones.

Ante ese panorama, y en concordancia con la preocupación expresada por ASAJA, la Junta de Castilla y León declaró ayer oficialmente a través del Decreto 13/2026 como "excepcional" la campaña agrícola 2025-2026 a causa de los fenómenos meteorológicos adversos que se han venido registrando en la Comunidad desde el pasado mes de noviembre y especialmente por la cadena de borrascas soportadas en estas últimas dos semanas.

Esta decisión, entre otros aspectos, permitirá a la Consejería de Agricultura la adopción de acciones acordes a las necesidades del sector agrario como la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la PAC.

Por ese motivo, el trabajo de ASAJA se centra en ver qué ayudas y medidas se van a poner en marcha para paliar los daños en las fincas, por lo que hemos solicitado con carácter urgente una reunión para debatir y solicitar las correspondientes y necesarias medidas.

Dentro de todas estas medidas que afectan a la generalidad de la agroganadería de Soria, ASAJA quiere llamar la atención por su particularidad sobre aquellas parcelas de regadío que han quedado inundadas y que para colmo no están cubiertas por los seguros agrarios puesto que, por no ser secano, sus coberturas no se contratan hasta primavera con carácter general.

En este orden de cosas, ASAJA Soria cree que, además del autonómico, el Gobierno de España tiene que dar un paso al frente en el resarcimiento de daños, por la responsabilidad que le corresponde en sus competencias sobre las Confederaciones Hidrográficas, como de la del Duero, en la que el desembalse de la Cuerda del Pozo, de estos últimos días, se ha llevado por delante cultivos y tierras que tienen dueño, que no son de dominio público hidráulico, desde Vinuesa a Langa de Duero.

ASAJA ha destacado en un comunicado que no solamente se han producido inundaciones o desbordamientos por el desembalse del pantano, sino que también hay obras públicas que han generado problemas importantes, algunos recurrentes asociados a la construcción de la autovía del Duero, en el oeste de la provincia, como puede ser la vega desde Blacos a Valdenarros, o en la zona este por las obras de la carretera a Navarra en las inmediaciones de Aldealpozo y el río Rituerto.

A todo ello hay que sumar también los daños derivados del mal estado de conservación de la red fluvial, y que se vienen trabajando y denunciando por nuestra asociación.

ASAJA Soria, por tanto, sigue pendiente de reuniones.

Ahora, a su juicio, lo verdaderamente decisivo es conocer qué requisitos de la PAC se flexibilizarán y con qué alcance, ya que los agricultores deben tomar decisiones inmediatas sobre sus explotaciones.

La incertidumbre normativa, en un contexto ya de por sí crítico, puede agravar las consecuencias económicas en un sinfín de explotaciones de la provincia, ha alertado.