Valencia ultima su Jueves Lardero más soriano, con aforo completo

Jueves, 05 Febrero 2026 08:57

Con el aforo completo y lista de espera abierta, la Casa de Soria en Valencia ultima los preparativos para una gran tarde de gastronomía, tradiciones y de presencia de la provincia de Soria en la agenda cultural de Valencia.

Este año destacará especialmente la Comarca de Tierras de Almazán.

Sorianos de toda la provincia de Soria ya están inscritos junto a familiares y amigos para disfrutar de una tarde de amistad y de sorianismo.

A la celebración acudirán representantes de Casas Regionales, Asociaciones y Comisiones Falleras.

También estará presente la Diputación de Soria, Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana y Gobierno de España.

Los preparativos avanzan con los proveedores sorianos para que la cena se pueda realizar con productos 100 por ciento sorianos.

En la velada se disfrutará de chorizo, lomo y costillas adobadas de Cárnicas Hermanos Giaquinta, huevos de Aldealafuente, torrezno de Soria, patatas de Añavieja, costrada de Mantequerías York, hogazas de Almajano, vino Ribera de Castillejo de Robledo, agua de Almazán y más sorpresas.

La logística del evento ya está en marcha con un palé de vino que ya ha iniciado su periplo desde Castillejo de Robledo hacía Valencia.

El resto de productos se irán reuniendo en Soria desde donde el martes saldrán en un segundo envío conjunto.

Finalmente, la tarta costrada será elaborada en la misma mañana del Jueves Lardero para viajar recién hecha y ser degustada esa misma noche con la máxima calidad a casi 400 kilómetros de Soria.