Abierta consulta pública para elaborar Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza

Jueves, 05 Febrero 2026 09:13

La restauración de la naturaleza constituye uno de los grandes retos colectivos de nuestro tiempo. Con ese objetivo, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, la Administración General del Estado ha abierto una consulta pública ciudadana para recoger la percepción social sobre los principales desafíos ambientales y sobre las prioridades que deben orientar las actuaciones en los próximos años.

La iniciativa busca integrar la visión de la sociedad en una herramienta estratégica de país.

La recuperación de ríos, bosques, costas y ecosistemas agrarios y urbanos no solo protege la biodiversidad.

También mejora la salud pública, favorece la cohesión social y aumenta la capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático.

El proceso de consulta permite identificar qué medidas considera más relevantes la ciudadanía en cada territorio.

La información recopilada formará parte del trabajo técnico que dará forma al Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza.

El objetivo es lograr un documento con base científica, útil para la toma de decisiones y conectado con la realidad social.

La participación ciudadana resulta esencial para definir un plan ambicioso y justo. Por ese motivo, se anima a la ciudadanía, a entidades sociales, a comunidades educativas, a profesionales del sector ambiental y al conjunto del tejido local a completar el cuestionario y difundirlo para ampliar su alcance.

El formulario ya está disponible en el siguiente enlace: https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/6759bef7-6823-4bab-8a9e-b4107480a023/UuIl

El plazo de participación permanece abierto hasta el 31 de marzo.

El cuestionario requiere pocos minutos y ofrece una vía directa para aportar propuestas sobre el futuro de nuestros ecosistemas y de nuestros pueblos y ciudades.