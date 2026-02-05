El río Ucero, en el Burgo de Osma, con aviso amarillo por crecida

Jueves, 05 Febrero 2026 09:54

La Confederación Hidrográfica del Duero ha incluido al río Ucero, a su paso por El Burgo de Osma, entre los avisos amarillos en la cuenca, por aumento de su caudal.

https://www.saihduero.es/datos-tiempo-real/risr

A las 9:21 horas, el cauce del río Ucero tenía una altura de 2,43 metros, con 57,42 metros cúbicos por segundo y con tendencia creciente, según el aviso de la CHD.

La CHD ha advertido que el aviso amarillo lleva consigo riesgo potencial, especialmente en zonas próximas al cauce, caminos inundables, infraestructuras bajas y áreas agrícolas.

Por ello, ha recomendado extremar la precaución, evitar aproximarse a las riberas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y de la propia Confederación.

El aviso amarillo en el río Ucero es este jueves el único aviso activado por la CHD en la provincia.