Gil Martínez Soto, "impulsor y alma" de las Matanzas del Virrey, reconocido por su trayectoria profesional

Martes, 27 Enero 2026 09:21

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía de Castilla y León ha reconocido, en la undécima edición de sus Premios Castilla y León Gastronomía, la trayectoría profesional de Gil Martínez Soto, de El Burgo de Osma.

La citada academia ha dado a conocer los nombres de los galardonados en los XI Premios Castilla y León de Gastronomía.

La entrega tendrá lugar el 16 de febrero en el Centro Cultural Provincial de Palencia.

Representantes del mundo cultural, con la gastronomía a la cabeza, de las instituciones y de distintas facetas de la sociedad empresarial castellano y leonesa, se darán cita ese día para rendir homenaje a los premiados, aquellos profesionales cuya labor ha sido excelenteel último año.

La citada academia ha concedido una mención especial, por su trayectoria profesional a Gil Martínez, de Virrey Palafox, por ser el "impulsor y alma" de las Jornadas de la Matanza del Virrey

Palafox, una de las celebraciones gastronómicas más emblemáticas de España, nacida en 1974 en El Burgo de Osma.

La iniciativa surge a partir de un concurso de cocina sobre platos tradicionales sorianos, en el que Martínez Soto detectó el protagonismo absoluto del cerdo en la gastronomía popular.

Un año después, con la colaboración del cronista oficial de Sori Miguel Moreno, puso en marcha unas jornadas que recuperan y dignifican el rito ancestral de la matanza como expresión cultural y culinaria.

A lo largo de sus más de cincuenta años de historia, las Jornadas han sido distinguidas con numerosos reconocimientos, entre ellos la Fiesta de Interés Turístico Regional, el Premio Alimentos de España y el Premio de la Fundación Cándido a la Innovación Gastronómica y Turística, además de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida a su impulsor.

Han pregonado las Jornadas de la Matanza figuras como Camilo José Cela, Miguel Ángel Revilla, Juan Luis Arsuaga o Pepe Rodríguez.

En 1978 se creó la Cofradía de los Matanceros de Honor, símbolo del espíritu festivo y gastronómico de estas jornadas.

Mejor Sala

Además ha reconocido en la categoría de "Mejor Sala" a Diego Muñoz, de La Lobita (Navaleno), restaurante distinguido con una estrella Michelín y dos Soles Repsol.

"Diego Muñoz, responsable de sala y sumiller de La Lobita es el artífice de una de las bodegas más personales y dinámicas del panorama gastronómico nacional. Vinculado al proyecto

desde 2003, ha impulsado una propuesta que supera las 1.200 referencias, fruto de una mirada inquieta y una búsqueda constante de nuevas joyas enológicas. Su selección combina pequeños productores y elaboradores independientes con grandes etiquetas históricas de regiones como Burdeos o Barolo. Destaca especialmente su cuidada colección de cavas y champagnes, así como la presencia de vinos del sur de España, en particular andaluces, que aportan singularidad y carácter. Pensada para dialogar con la cocina micológica de Elena Lucas, la bodega de La Lobita es una colección viva y en permanente evolución, donde cada botella forma parte de un relato coherente y profundamente gastronómico", ha subrayado la Academía.