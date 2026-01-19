El Burgo de Osma acoge "exclusiva" proyección de cortometrajes premiados en Premios Fugaz

Lunes, 19 Enero 2026 09:46

El próximo jueves a las 20:30 horas el Teatro del Centro Cultural de San Agustín de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma será el escenario de una sesión especial de cortometrajes seleccionados por los prestigiosos Premios Fugaz, los galardones que reconocen lo más destacado del cortometraje español y que se han consolidado como uno de los referentes del formato corto en España.

Organizados anualmente por CortoEspaña, los Premios Fugaz nacieron en 2017 con la misión de premiar y visibilizar la creatividad y calidad del cortometraje español. La selección de las obras ganadoras y nominadas es realizada por una amplia comisión integrada por más de 1.500 profesionales de la industria audiovisual, lo que convierte a estos premios en una verdadera radiografía del talento del cine corto en nuestro país.

La cita en El Burgo de Osma forma parte de una serie de proyecciones que buscan acercar al público local el trabajo de cineastas españoles tanto consagrados como emergentes, promoviendo el cine como expresión artística y cultural de primer nivel.

Programación de Cortometrajes – 22 de enero, 20:30 horas

Durante la sesión se proyectarán seis destacadas piezas que han sido nominadas o han tenido participación relevante en el circuito de los Premios Fugaz:

893 Kilómetros (20’) – Dirección: Rubén Guindo Nova

Adiós (8’) – Dirección: José Prats

Pipiolos (24’) – Dirección: Daniel Sánchez Arévalo

Insalvable (18’) – Dirección: Javier Marco

Behind The Wall (16’) – Dirección: Martín D. Guevara

Una cabeza en la pared (20’) – Dirección: Manuel Manrique

Esta variedad de obras ofrece un abanico de géneros y estilos narrativos dentro del corto, desde ficciones emotivas hasta propuestas experimentales, reflejo de la riqueza y diversidad del cortometraje español contemporáneo.