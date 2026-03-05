El Burgo de Osma presenta sexta edición de Jornada de las Manzanas de Soria

Jueves, 05 Marzo 2026 13:42

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha presentado hoy la VI Jornada Manzanas de Soria y el VI Desafío BTT Manzanas de Soria.

Organizada por el Consistorio y la empresa hortofrutícola Nufri, la doble cita se celebrará en la localidad el fin de semana del 25 y 26 de abril con la plaza de España de la Ciudad de Osma como lugar central.

El alcalde burgense, Antonio Pardo, ha agradecido la colaboración de Nufri, del Club Ciclista Uxama y de todas las asociaciones que apoyan anualmente esta actividad.

La jornada une deporte, cultura, música y convivencia y este año cuenta con la novedad de ubicarse exclusivamente en la plaza de la ciudad oxomense para celebrar tanto la comida de hermandad como los conciertos vespertinos. El centro de Osma también será punto de salida y llegada de la prueba ciclista.

Otra de las novedades es la incorporación como colaborador del grupo Castilla Termal a través de su hotel balneario de El Burgo de Osma.

Entre los participantes se sortearán seis bonos para pasar una jornada en sus instalaciones, lo que quiere suponer un atractivo más a la hora de participar en la iniciativa.

Desde Nufri, Ignasi Argilés, ha recordado como su empresa apuesta por esta actividad cuando ya cumplen casi la mayoría de edad en la zona desde que se asentaran en el año 2008.

La plantación de manzanos de La Rasa cuenta con trescientos trabajadores permanentes entre el campo y el almacén, una cifra que aumenta de forma muy significativa con la mano de obra que necesitan durante el tiempo de la recolección.

En estos momentos, mientras renuevan algunas de las variedades de la plantación, están ultimando el reconocimiento como IGP Manzana de Soria que podría llegar en este mismo año.

La idea es que el recorrido a pie por entre los manzanos, tan característico de esta jornada, coincida con la época de la floración, aunque no podrá saberse con certeza hasta el último momento en virtud de las condiciones meteorológicas.

Al finalizar el mismo, como en anteriores ediciones, la empresa local Dulces Típicos El Beato ofrecerá un chocolate caliente a los asistentes.

El Club Ciclista Uxama espera abrir de forma inmediata las inscripciones para esta prueba que está incluida de forma oficial dentro del Circuito BTT Soria Puro Oxígeno.

Se trata de una cita con un doble recorrido: el más exigente de 48 kilómetros y el más adaptado a todos los niveles de 32. También en este capítulo habrá novedades puesto que se ha tenido que variar el trazado de otros años por la reciente crecida del río que hace impracticable el sendero habitual.