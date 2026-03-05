La Junta aprueba estatutos de Universidad de Valladolid, adaptados a LOSU

Jueves, 05 Marzo 2026 15:30

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado los Estatutos de la Universidad de Valladolid (UVA), adaptados al nuevo marco normativo tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El nuevo texto se estructura en un Título Preliminar y XI títulos, que contienen a su vez un total de 260 artículos, a los que se suman ocho disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final.

En 2020, la Junta de Castilla y León aprobó los Estatutos de la Universidad de Valladolid, que se ajustaban al marco normativo vigente en ese momento.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, resulta necesario adecuarlos a esta. Así, dicha normativa señala que la autonomía de las universidades comprende, en el caso de los centros públicos, que sus estatutos serán realizados por estas y aprobados, previo control de su legalidad, por la comunidad autónoma.

En este contexto, en 2026 el Claustro Universitario de la Universidad de Valladolid aprobó el proyecto de actualización de sus Estatutos tras un proceso participativo.

Este procedimiento permitió que la comunidad universitaria realizara aportaciones a través del Portal de Participación y Gobierno Abierto y, además, incluyó el debate y análisis de las enmiendas presentadas por los miembros del Claustro durante su tramitación.

Tras esta aprobación, los Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), cumpliendo así en plazo con el mandato de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que establece la adaptación de la norma estatutaria de cada universidad al nuevo marco legal.



El proyecto aprobado es el resultado de un proceso desarrollado de manera participativa y transparente, conforme a la normativa vigente, en el que destaca la labor de la Comisión de Reforma Estatutaria, elegida por el Claustro en noviembre de 2023, que desarrolló un riguroso trabajo para adaptar los Estatutos a las modificaciones legislativas de los últimos años y, en especial, a la LOSU, según ha resaltado la UVa en un comunicado.



El procedimiento contó además con la participación activa de la comunidad universitaria.

En la fase de audiencia e información pública, abierta en el Portal de Participación y Gobierno Abierto, se recibieron 58 aportaciones de miembros de la comunidad universitaria.

Posteriormente, los claustrales registraron 24 enmiendas, debatidas y votadas en la sesión extraordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2025.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2025, el Claustro aprobó el texto definitivo por mayoría absoluta: 159 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones.





