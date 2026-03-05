Adjudicadas obras de rehabilitación del castillo de San Esteban de Gormaz

Jueves, 05 Marzo 2026 15:33

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha recogido el anuncio de adjudicación del contrato de obra para la rehabilitación del castillo de San Esteban de Gormaz.

Se actuará en la terminación de muros y torreones. La inversión se encuadra en el Programa 2% Cultural del Gobierno de España, destinado a financiar actuaciones de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz promueve esta intervención, con un presupuesto de adjudicación de 375.324 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El procedimiento se ha tramitado por vía abierta y ha recibido tres ofertas, todas ellas presentadas por pequeñas y medianas empresas. La adjudicación recae en Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA), con sede en Valladolid, al obtener la mejor puntuación en la relación calidad-precio.

La Plataforma fija un presupuesto base de licitación de 375.593 euros y señala que el contrato no cuenta con financiación con fondos de la Unión Europea.

El proyecto tiene como objetivo consolidar, rehabilitar y poner en valor los vestigios del castillo, de propiedad municipal, y completar trabajos iniciados en fases anteriores.

La documentación técnica destaca que la silueta de la fortaleza se integra en la imagen de la localidad y forma parte de su paisaje urbano, con un uso frecuente en la promoción turística.

Los restos se sitúan en una planicie de unos 2.200 m2.

El lienzo noroeste conserva aproximadamente 96 metros de longitud, con alturas variables.

La actuación ahora adjudicada completa los trabajos en ese lienzo principal sobre una longitud de 24 metros, con intervención en paramentos interior y exterior, y suma la rehabilitación del lienzo sureste en un tramo de entre 7 y 7,5 metros.

Las obras prevén reposiciones de fábrica de piedra compatibles con los materiales existentes, tratamientos de limpieza y retirada de vegetación, y soluciones de protección en coronaciones para reducir filtraciones de agua que aceleran el deterioro.

El proyecto incorpora además actuaciones específicas sobre patologías detectadas en bases y paramentos, con medidas de consolidación y recuperación volumétrica en las zonas más sensibles.

En paralelo, el contrato incluye la rehabilitación de dos torreones de la muralla, situados en la Calle Mayor y la Calle Herradores.

En el torreón de Herradores, el proyecto define trabajos de saneado y reparación de la grieta principal, cosidos y reintegraciones de fábrica en áreas degradadas, junto con la protección de la coronación para evitar desprendimientos.

En el torreón de la Calle Mayor, la intervención plantea la retirada de añadidos inadecuados y la recuperación del paramento exterior, con un criterio de restauración compatible con su carácter histórico.

El castillo se ubica dentro del ámbito del Plan Especial del Casco Histórico (PECH) y figura en su catálogo con grado de protección integral. Además, cuenta con declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que exige criterios de conservación que respeten su configuración y materiales.