Ágreda se cita con la XXVIII edición de su Exaltación de la Corneta, Tambor y Bombo
La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda organizará el próximo sábado la vigésimo octava edición de la Exaltación de la Corneta, Tambor y Bombo.
Esta nueva edición reunirá a ocho cofradías a partir de las cuatro de la tarde, en la plaza Mayor de Ágreda.
Las cofradías participantes proceden de Almazán, Novallas, Calahorra, Calatayud, Murchante y Ágreda.
Orden de salida de la XXVIII Exaltación de la Corneta, Tambor y Bombo “Villa de Ágreda”
- COFRADÍA DE LA VERA CRUZ -ALMAZAN- SORIA
- COFRADÍA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS DE GETSEMANÍ DE NOVALLAS- NOVALLAS – ZARAGOZA
- GRUPO DE TAMBORES Y MATRACAS INTERPASOS - CALAHORRA- LA RIOJA
- REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA PAZ Y STO. LIGNUM CRUCIS (Sección Juvenil) - CALATAYUD – ZARAGOZA
- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN-MURCHANTE- NAVARRA
- COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ – PRADEJON - LA RIOJA –
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA PAZ Y STO. LIGNUM CRUCIS (Sección Adultos) - CALATAYUD – ZARAGOZA
- COFRADÍA SANTA VERA CRUZ – AGREDA – SO