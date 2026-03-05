Jueves, 05 Marzo 2026
Buscar
Cubierto con probabilidad de lluvias
10 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

El Moncayo

Provincia | El Moncayo

Ágreda se cita con la XXVIII edición de su Exaltación de la Corneta, Tambor y Bombo

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda organizará el próximo sábado la vigésimo octava edición de la Exaltación de la Corneta, Tambor y Bombo.

Esta nueva edición reunirá a ocho cofradías a partir de las cuatro de la tarde, en la plaza Mayor de Ágreda.

Las cofradías participantes proceden de Almazán, Novallas, Calahorra, Calatayud, Murchante y Ágreda.

Orden de salida de la XXVIII Exaltación de la Corneta, Tambor y Bombo “Villa de Ágreda”

- COFRADÍA DE LA VERA CRUZ -ALMAZAN- SORIA

 - COFRADÍA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS DE GETSEMANÍ DE NOVALLAS- NOVALLAS – ZARAGOZA

- GRUPO DE TAMBORES Y MATRACAS INTERPASOS - CALAHORRA- LA RIOJA

- REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA PAZ Y STO. LIGNUM CRUCIS (Sección Juvenil) - CALATAYUD – ZARAGOZA

- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN-MURCHANTE- NAVARRA

- COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ – PRADEJON - LA RIOJA –

REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA PAZ Y STO. LIGNUM CRUCIS (Sección Adultos) - CALATAYUD – ZARAGOZA

 - COFRADÍA SANTA VERA CRUZ – AGREDA – SO

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: El Moncayo

Id propio: 97078

Id del padre: 93

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia