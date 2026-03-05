El San José femenino regresa a Los Pajaritos en el Día de la Mujer

Jueves, 05 Marzo 2026 16:55

Este próximo domingo, 8 de marzo, Día de la Mujer, habrá fútbol femenino en el Estadio de Los Pajaritos.

El partido correspondiente a la jornada 18 de la Tercera RFEF de fútbol femenino que disputarán el C.D. San José y el C.D. Parquesol se celebrará en el nuevo estadio municipal Los Pajaritos el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer.

Las sorianas son cuartas en la clasificación, peleando por ser tercera, mientras que las pucelanas ocupan el antepenúltimo puesto.

El horario establecido para este encuentro serán las 17.00 horas.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 16:15 horas.

La entrada es gratuita y se realizará por las puertas 4 y 5.

La cesión del estadio de Los Pajaritos para este evento forma parte de los acuerdos suscritos en el convenio de colaboración entre el C.D. Numancia y el C.D. San José, reafirmando las buenas relaciones entre los clubes del fútbol soriano y el compromiso firme de acercamiento a todos los equipos de la provincia.



Esta será la segunda ocasión en la que Los Pajaritos albergue un partido del equipo femenino del C.D. San José, ya que la temporada pasada ya se jugó un encuentro de la Liga Gonalpi ante el C.D. Navega de Salamanca.



El C.D. San José se ha convertido en el mayor exponente del fútbol femenino de la provincia, con un equipo en la Tercera RFEF, todo un éxito del fútbol soriano protagonizado por el club colegial.