Nueve Castilla y León apuesta por mejorar conectividad terrestre y digital en Soria

Jueves, 05 Marzo 2026 16:44

Nueve Castilla y León ha salido este jueves a la calle más céntrica de Soria, El Collado, para realizar campaña electoral, y ha contado para ello con su candidata a la presidencia de la Junta, la exconsejera Silvia Clemente.

Clemente, en sus declaraciones a los periodistas, ha apostado por la mejora de la conectividad terrestre y digital para “sacar a Soria de su olvido”,

Además ha censurado el "tercermundismo y riesgo para la vida" que sigue teniendo tener que transitar por la N-122 entre Soria y Valladolid, una situación que no sufren el resto de las capitales de provincia de la comunidad.

Clemente ha subrayado que de cada cinco jóvenes, tres se marchan de Castilla y León, un éxodo que hay que frenar mediante el aumento del parque de vivienda pública, sobre todo en el medio rural, y el aumento de las ofertas de trabajo.

Para ello se ha mostrado partidaria de aplicar incentivos fiscales.

La cabeza de lista por Soria, María José Fuentes, ha subrayado la importancia de mejorar la conectividad digital en toda la provincia, lo que ahora no sucede, para abrir esperanzas a la posibilidad del teletrabajo.

Las candidatas han coincidido en que la agroalimentación, la naturaleza y el patrimonio, sitúan a Soria con todas las posibilidades de convertirse en un gran destino turístico.