De la campaña "en positivo" del PP al "derecho" a la vivienda del PSOE

Jueves, 05 Marzo 2026 15:29

La candidata por Soria, Rocío Lucas, ha destacado la campaña en positivo que está realizando el Partido Popular encabezado por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con propuestas claras destinadas a la familia, a los jóvenes y a los más mayores. El PSOE, por su parte, ha inicidido este jueves en su campaña electoral en el derecho a la vivienda.

Lucas ha resaltado la ayuda directa de 300 euros para autónomos destinada a compensar las subidas de cuotas de la Seguridad Social con las que Sánchez castiga a este colectivo, sin olvidar la gran apuesta por la eliminación de impuestos en la transmisión de propiedades rurales, facilitando el relevo generacional en el campo.

Y de cara a la familia ha recordado la prestación de 5.000 euros por nacimiento y el apoyo a la conciliación, o el transporte gratuito con la tarjeta Buscyl, que facilita la movilidad en toda la Comunidad.

Lucas ha subrayado que todas estas medidas contribuirán a mejorar la vida de las personas de Castilla y León y a situar la Comunidad entre las tres mejores de España para vivir como defiende el candidato Fernández Mañueco.

Además, la candidata popular ha puesto en evidencia a los senadores socialistas de Castilla y León que ayer votaron en contra de una moción presentada por el Grupo del Partido Popular, que finalmente fue aprobada por el Pleno de la Cámara, con el voto en contra del PSOE, que además se ausentó del debate, demostrando no solo el interés sino el desprecio hacia esta región.

En la moción defendida por el senador soriano, José Manuel Hernando, el Partido Popular exigía al Gobierno atajar “el déficit de infraestructuras en Castilla y León fruto de ocho años de agravios, abandono y promesas incumplidas”.

“Si el Gobierno socialista sigue dando la espalda a Castilla y León les aseguro que el próximo 15 de marzo, sabrá sacarles de su historia durante al menos otros 40 años más”, ha apuntado.

Hernando exigió que “el Gobierno de España cumpla en materia de infraestructuras con Castilla y León, no queremos migajas, queremos que nos atiendan igual que a otras comunidades”.

El PSOE apoya derecho a la vivienda

La campaña electoral del PSOE soriano se ha centrado este jueves en demandar el derecho a la vivienda, uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía y que constituye una prioridad central en su agenda política-

Durante el acto en Soria, Esther Pérez y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del País Vasco, Denis Itxaso, han presentado propuestas concretas para garantizar el acceso a una vivienda digna y permanente en toda la provincia, haciendo hincapié en la necesidad de actuar frente a la presión especulativa del mercado inmobiliario.

Pérez ha asegurado que las políticas del Partido Popular en la Junta de Castilla y León han llevado a que más del 25 por ciento de las viviendas en la provincia estén vacías, muy por encima de la media nacional.

Entre las principales medidas que ha propuesto el PSOE destacan la creación de un consorcio autonómico de vivienda que integre a ayuntamientos y diputaciones, para movilizar suelo y desarrollar un parque público de vivienda permanente, evitando que los pisos protegidos pierdan su carácter social tras 20 años y pasen a vivienda libre, ayudas directas al alquiler de hasta 350 euros mensuales para facilitar que jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda digna, planes de rehabilitación y eficiencia energética de viviendas vacías, especialmente en el medio rural, donde existen inmuebles que podrían ponerse en alquiler tras reformas de accesibilidad y acondicionamiento energético y medidas para recuperar suelo urbano mediante la gestión de inmuebles en ruina, liberando espacio para nuevas viviendas protegidas.

Por su parte, Itxaso ha resaltado que la Ley Estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez permite a las comunidades intervenir en el mercado para garantizar el derecho a la vivienda como un bien de primera necesidad.

En este sentido ha detallado cómo el modelo vasco ha logrado el parque de viviendas deshabitadas más bajo de España mediante una estrategia integral que combina incentivos y regulación.