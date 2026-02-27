CC.OO. denuncia electoralismo en apertura de entrada principal de hospital Santa Bárbara de Soria

Viernes, 27 Febrero 2026 12:34

La Federación de Sanidad de CCOO Soria se ha persnado en la entrada principal del Hospital Santa Bárbara en el día de su puesta en servicio con carteles en los que se podía leer “Hospital con 20 años de demora no es un logro es un fracaso”.

El sindicato ha lamentado en un comunicado que se haya abierto sin haber rematado las obras con un evidente carácter electoralista, y a tan solo unas horas del inicio de la campaña de Castilla y León.

Ayer, 26 de febrero, a tan solo unas horas para el inicio de la campaña electoral en Castilla y León, la Junta puso en servicio la entrada y el parking del Hospital Santa Bárbara Soria.

La Federación de Sanidad de CCOO Soria se personó en las instalaciones para conocer de primera mano el estado de las mismas, pues además de utilizar la apertura con fines electoralistas, las obras no están terminadas.

Con carteles en los que se podía leer, “Hospital con 20 años de demora no es un logro es un fracaso”, el responsable de la Federación de Sanidad de CCOO Soria, Pedro Ortega, ha lamentado “que llevemos 18 años en obras, y abran el espectacular vestíbulo justo cuando va a empezar la campaña”.

No es de recibo que la prioridad sea la rentabilidad electoral, a su juicio, en vez de “las necesidades sanitarias de los sorianos y las sorianas”.

La Federación de Sanidad ha aprovechado su visita a las instalaciones para demandar, una vez más, una sanidad pública de calidad “con las mismas condiciones que el resto de ciudadanos de esta extensa comunidad autónoma”.

Además, Ortega ha recordado que siguen sin cumplirse los compromisos básicos con las plantillas como igualar el pago de los sábados a todas las categorías.

“No puede haber trabajadores de primera y de segunda”, ha concluido.