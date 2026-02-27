La Comandancia de la Guardia Civil de Soria homenajea al comandante José María Galera

Viernes, 27 Febrero 2026 14:07

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria ha celebrado hoy un acto institucional en homenaje al comandante José María Galera Córdoba, natural de Albacete, nacido el 28 de enero de 1977, fue destinado primero en la Comandancia de Valencia (Requena) y luego en el Grupo de Acción Rural (GAR) en San Sebastián, una unidad especializada en lucha antiterrorista.

Ejerció como formador y jefe de Departamento en el Centro de Adiestramientos Especiales de la UAR (Unidad de Acción Rural) en Logroño, impartiendo cursos y seminarios sobre técnicas policiales avanzadas, compañero de la 58 promoción de la Academia General Militar del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Soria.

Con este acto se culmina el proceso de cambio de denominación de la residencia de plaza, que pasa a denominarse Residencia de Unidad de Soria “Comandante José María Galera Córdoba”.

Este reconocimiento se fundamenta en la trayectoria profesional ejemplar del comandante Galera y en su fallecimiento el 25 de agosto de 2010 en acto de servicio, mientras participaba en una misión internacional en Afganistán, donde fueron asesinados el entonces capitán Galera, el alférez Abraham Leoncio Bravo y el intérprete Attaolah Taefi.

Formaban parte de un equipo POMLT (Equipos Operativos Policiales de Adiestramiento y Enlace), integrado en una misión de la OTAN destinada al entrenamiento y formación de la policía afgana, en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz.

El procedimiento para la nueva denominación se inició el pasado mes de julio mediante solicitud formal al Servicio Central de Acción Social.

Tras la valoración de los méritos profesionales y personales que concurrían en el comandante Galera, la Jefatura de Asistencia al Personal atendió favorablemente la petición.

La autorización definitiva fue concedida por el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil con fecha 16 de febrero de 2026, tras los informes favorables del Estado Mayor y la Jefatura

Con el descubrimiento de una placa conmemorativa, la Guardia Civil de Soria perpetúa la memoria del comandante José María Galera Córdoba, vinculando su ejemplo de servicio, sacrificio y lealtad a las generaciones presentes y futuras.

A partir de hoy, quienes se alojen en esta residencia recordarán su figura y el compromiso que representa con los valores fundamentales de la Institución.

El acto ha contado con la presencia de la madre y hermanos del comandante Galera, así como del Coronel Subdelegado de Defensa en Soria, el Teniente Coronel Director del Centro de Adiestramientos Especiales (CAE), en representación de la Unidad de Acción Rural (UAR) además de numerosos compañeros y autoridades militares.