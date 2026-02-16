Parkinson Soria agradece apoyo en finalización de "Corcho, para tapar algunos agüjeros"

La Asociación Parkinson Soria (APS) ha dado por finalizado el proyecto “Corcho, para tapar algunos agujeros”, una iniciativa de carácter ecológico, social y solidario que se ha desarrollo en Soria y provincia.

El objetivo de esta campaña ha sido reciclar tapones de corcho e introducirlos en la economía circular para obtener recursos destinados a sus programa socio-sanitarios, desde febrero de 2022.

APS ha agradecido hoy públicamente la “extraordinaria” respuesta de la ciudadanía, así como la implicación de bares, restaurantes, bodegas, establecimientos hosteleros, asociaciones, centros educativos, empresas colaboradoras y particulares que, con su compromiso, han hecho posible el desarrollo de este proyecto.

Además ha agradecido el apoyo recibido por entidades y organizaciones comprometidas con la responsabilidad social y la sostenibilidad, así como a todas las personas voluntarias que han colaborado en la recogida, almacenamiento y gestión del material reciclado.

“Mención especial a Agrutranso por su colaboración gratuita en el transporte de corchos a Portugal y a AMORIN por la recogida de corchos y por su aportación económica”, ha señalado.

El proyecto “corcho” ha ido más allá de querer obtener algún dinero; se encuadra en la economía circular, la responsabilidad social y la salud como un todo, interdependiente. La sostenibilidad del medio ambiente afecta a todos.

Estas acciones han sido solo un granito de arena pero estimulan entre la población el reducir, el reutilizar y el reciclar, en este caso, los tapones de corcho.

Además de tapar algún agujero económico de los programas socio-sanitarios de Parkinson Soria, el proyecto ha ayudado a reducir el impacto medioambiental mediante el reciclaje de los tapones de corcho que se han recogido en las bodegas, bares, restaurantes, colaboradores... y los que las familias han guardado.

La asociación solicitó la colaboración de la Hostelería y Turismo de Soria, a la Agrupación Asohtur, y a todos los bares y restaurantes, en general, de la capital y la provincia; igualmente, a cualquier agrupación, colegio, familia o persona particular que han deseado apoyar este proyecto social y ecológico, con fines sanitarios.

Esta colaboración ha consistido en no tirar a la basura los tapones de corcho y guardarlos en una bolsa o en una caja.