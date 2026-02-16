El 29 por ciento de médicos de Soria secundan primera jornada de huegla

Lunes, 16 Febrero 2026 15:30

El paro convocado este lunes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 20 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En Soria, el paro ha alcanzado casi 29 por ciento.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 27 por ciento en Atención Hospitalaria (1.126 profesionales en huelga) y del 9 por ciento en Atención Primaria (216 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.342 facultativos de los 6.705 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 9,44 %, 37 médicos en huelga; Burgos 26,58 %, 206 en huelga; León 27,59 %, 344; Palencia 19,71 %, 68 médicos; Salamanca 14,90 %, 195 facultativos; Segovia 19,27 %,79; Soria 28,91 %, 61; Valladolid 18,65 %, 311 médicos; y Zamora 11,78 %, 41 médicos en huelga.

Además, el primer día de huelga ha tenido un total de 6.155 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 455; Burgos 595; León 1.668; El Bierzo 266; Palencia 399; Salamanca 987; Segovia 210; Soria 350; Valladolid Este 301; Valladolid Oeste 343 y Zamora 581.

De la misma manera, se han cancelado un total de 259 intervenciones quirúrgicas, 641 pruebas diagnósticas y 4.048 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

Reivindicaciones

Las organizaciones médicas convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha impulsado un anteproyecto de Estatuto Marco pactado con otras organizaciones sindicales sin contar con los médicos, ignorando una vez más la singularidad de la profesión médica, su nivel de responsabilidad clínica, su formación prolongada y sus condiciones laborales específicas.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo médico destacan la petición de un Estatuto propio del médico, que reconozca la singularidad de la profesión y ponga fin a décadas de agravios comparativos, así como un cambio profundo del modelo de jornada laboral, actualmente basado en un sistema de guardias obligatorias de 17 y 24 horas, que resultan “insufribles” desde el punto de vista físico y mental, y que suponen un riesgo tanto para la salud del profesional como para la seguridad del paciente.

Estas guardias de 24 horas son obligatorias, forman parte estructural del sistema y, sin embargo, no computan como tiempo de trabajo efectivo a efectos de jubilación, a pesar de tratarse de jornadas continuadas extremadamente exigentes.

Además, este modelo obliga a los médicos a encadenar jornadas ordinarias con guardias prolongadas, superando con frecuencia las 60 o 70 horas semanales, algo impensable en cualquier otro sector profesional.

También reclaman eficaces de fidelización y retención, especialmente necesarias en provincias como Soria, donde la falta de médicos y la dificultad para cubrir plazas es un problema creciente.

Las organizaciones médicas han insistido en que esta huelga sería completamente evitable si el Ministerio aceptara sentarse a negociar con los representantes legítimos de los médicos.

Sin embargo, la respuesta hasta el momento ha sido el silencio y la imposición, forzando a un colectivo ya sobrecargado a mantener una movilización que nadie desea, pero que se considera imprescindible.

En defensa de la sanidad pública

Desde Soria, los médicos han trasladado a la ciudadanía que esta huelga no va contra los pacientes, sino que busca defender una sanidad pública segura, de calidad y sostenible, que solo es posible con profesionales respetados y con condiciones laborales compatibles con una atención médica de calidad.