Los ríos Duero y Ucero suman tres puntos con nivel rojo por crecidas

Miércoles, 11 Febrero 2026 09:08

El río Duero ha amanecido este miércoles con dos avisos rojos a su paso por la provincia, situados en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo y en Navapalos.

https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real

La información actualizada a primera hora de la mañana de hoy miércoles por la Confederación Hidrográfica del Duero, apunta que en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, el nivel del río alcanza casi los 3 metros, con un caudal de 125,96 metros cúbicos por segundos, en tendencia descendente.

En Navapalos, el nivel del río Duero alcanza los 5,42 metros, con 240,74 metros cúbicos por segundo y tendencia ascendente.

Además, el río Ucero también se encuentra en nivel rojo, a su paso por Osma, con 3,21 metros de nivel, 132,49 metros cúbicos por segundo y tendencia descendente.

Con nivel amarillo, la CHD refleja el paso del Duero por Garray, con 324 metros de nivel, 122,65 metros cúbicos por segundo de caudal y tendencia ascendente.

En Gormaz también se encuentra en nivel amarillo, con 2,91 metros de nivel y 118,32 metros cúbicos por segundo.

El embalse de la Cuerda del Pozo está actualmente al 90 por ciento de su capacidad.

Cuando la CHD decreta el nivel amarillo de sus alerta, supone que no existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta (fenómenos meteorológicos habituales pero potencialmente peligrosos) o localización de especial vulnerabilidad, como una gran conurbación.

Cuando es nivel naranja, existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales).

Y cuando es nivel rojo, el riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto).