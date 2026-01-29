Soria ¡Ya! aborda con CCOO empleo, industria, vivienda y servicios públicos en la provincia

Jueves, 29 Enero 2026 09:16

Soria ¡Ya! ha mantenido una reunión con representantes de Comisiones Obreras (CCOO) dentro de la ronda de contactos que la plataforma está desarrollando con agentes sociales de la provincia con el objetivo de incorporar sus aportaciones al programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

En el encuentro ha participado Ángel Ceña, cabeza de lista de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, junto a representantes sindicales de CCOO, con quienes se ha realizado un análisis amplio de la situación laboral, industrial y social de la provincia, poniendo el foco en las dificultades estructurales que sufre Soria.

Uno de los asuntos tratados ha sido la grave situación de la empresa Losán, donde se ha puesto de manifiesto el impacto que la crisis industrial tiene sobre el empleo y la necesidad de que las administraciones actúen con mayor responsabilidad para proteger a las personas trabajadoras y evitar procesos de abandono empresarial sin alternativas reales para el territorio.

La reunión también ha abordado la problemática de la juventud soriana, marcada por la falta de oferta educativa en la provincia y las dificultades de acceso a empleo y vivienda para quienes deciden quedarse o regresar. Ambas partes han coincidido en que sin empleo de calidad y sin políticas públicas decididas en materia de vivienda es imposible fijar población.

En materia laboral, se ha analizado la situación de los convenios colectivos en la provincia, que en muchos casos presentan salarios más bajos que en territorios limítrofes, así como la debilidad estructural de la negociación colectiva en Soria.

Desde Soria ¡Ya! se ha subrayado la necesidad de avanzar hacia marcos de negociación que no penalicen sistemáticamente a la provincia y que eviten competir a la baja en derechos laborales como supuesto reclamo empresarial.

Durante el encuentro se ha insistido en la urgencia de impulsar un proyecto industrial sólido y estratégico para Soria, acompañado de infraestructuras adecuadas y de una política energética que revierta en el territorio parte del valor que se genera.

En este sentido, se ha criticado el actual modelo, basado en proyectos dispersos y sin un retorno claro para la provincia.

Otro de los bloques centrales ha sido la vivienda.

Soria ¡Ya! ha defendido la creación de un verdadero parque público de vivienda, con especial énfasis en el alquiler, así como la movilización de vivienda vacía mediante fórmulas de gestión pública que ofrezcan seguridad tanto a propietarios como a inquilinos.

La reunión ha permitido también intercambiar propuestas en materia de educación, sanidad y servicios públicos, destacando la necesidad de reforzar la atención sanitaria, mejorar la dotación de personal en centros educativos rurales, garantizar el transporte escolar desde edades tempranas y avanzar en una oferta universitaria que responda a las necesidades de la provincia.

Desde Soria ¡Ya! se ha valorado muy positivamente el contenido del encuentro, destacando que el diálogo con los agentes sociales resulta imprescindible para construir un programa electoral realista, ambicioso y centrado en los problemas reales de Soria. Ángel Ceña ha reiterado el compromiso de la plataforma con un modelo de desarrollo que combine empleo digno, servicios públicos fuertes y oportunidades reales para vivir y trabajar en la provincia.

Esta reunión se suma a las ya mantenidas con UGT, SAECYL, los representantes de los trabajadores de Tableros Losán y del Ayuntamiento de Soria con el fin de conocer sus demandas.