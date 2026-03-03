El PP traslada "certezas" a mayores en programas de ayuda a domicilio y teleasistencia

Martes, 03 Marzo 2026 13:41

Rocío Lucas, candidata popular por Soria a las próximas elecciones autonómicas, se ha acercado al mediodía de hoy al Casino de Soria para trasladar las "certezas" que traslada su su candidatura y programa para atender a los mayores.

A esos mayores que quieren seguir en su casa les apoyamos con ayuda a domicilio, teleasistencia avanzada gratuita, y con ayuda al alquiler si la necesita.

Ante los problemas de movilidad en casa, el PP ofrece nuevas medidas, como una ayuda para cambiar las bañeras por platos de ducha. Se podrá llegar a 20.000 personas al año.

En Castilla y León se facilitan sillas de ruedas a las personas que lo puedan requerir, unas 7.000 cada año. El PP se compromete a convocar ayudas para instalar ascensor de hasta 6.000 euros por vivienda, y con las que se podrá beneficiar a 300 familias.

En cuanto a las residencias, Castilla y León es la comunidad que tiene más plazas totales y públicas.

En la próxima legislatura, se ampliarán las plazas de la Universidad de la Experiencia y a reforzar este servicio en el medio rural.

También se ampliarán las plazas de los viajes del Club de los 60 a los destinos más demandados, y se mejorarán las prestaciones del Carné 60 con nuevos servicios, talleres y cursos gratuitos.

El presidente Mañueco también ha comprometido un impulso a las medidas contra la soledad no deseada, con atención personalizada y ampliando la red de apoyo con más asociaciones. Castilla y León seguirá desarrollando el sistema de Atención a la Dependencia, el más eficaz de toda España.

Lucas ha destacado que la mejor política para nuestros mayores es la que les permite seguir tomando sus propias decisiones, viviendo donde desean y gestionando su día a día con el apoyo que necesiten en cada momento.

Por ello el PP promulga políticas basadas en la autonomía personal, y en la libertad de elección sobre su vida.

Castilla y León, ha hecho especial hincapié la candidata Rocío Lucas, es la comunidad que mejor cuida a nuestras personas dependientes, que más rápido lo hace, que no tiene lista de espera y que más empleo genera vinculado al sector de los cuidados.

Lucas ha puesto el valor el anuncio del presidente Mañueco de la puesta en marcha de un nuevo servicio de apoyo a los mayores de 65 años para ayudarles en cuestiones legales.

Se trata de un servicio de asesoramiento jurídico gratuito que se prestará tanto de forma presencial como por internet para facilitar el acceso desde cualquier punto del territorio.

Entre las facilidades para que los mayores en su casa, el presidente también ha anunciado la instalación de dispositivos inteligentes en los hogares de las personas con movilidad reducida para que puedan manejar su vivienda con la voz, haciendo llamadas, encendiendo y apagando luces o controlando la radio y la televisión con total facilidad.

También para que puedan permanecer en su casa en las mejores condiciones, se reforzará el servicio de comida a domicilio, asegurando una nutrición saludable y una atención cercana, especialmente en el medio rural.