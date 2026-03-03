El CSB consigue cómoda victoria frente al Baloncesto Venta de Baños

CSB Décimas ha conseguido una nueva victoria en casa en la décimo octava jornada de la liga regular de Primera División másculina, frente al Baloncesto Venta de Baños

La victoria se ha cimentado en un gran esfuerzo coral de todo equipo en defensa y rebote.

Buen comienzo del partido con el equipo estructurado en ataque y metiendo gran presión lo que unido a un buen trabajo defensivo llevó al CSB décimas a una diferencia de 10 puntos al final del primer cuarto.

El segundo cuarto llevó la misma tónica favorable para el CSB lo que permitió llegar al vestuario con una cómoda ventaja.

En general durante la primera parte el ritmo impuesto por el CSB Décimas permitía generar situaciones ofensivas favorables que han sido terminadas con mayor acierto que la segunda.

Durante la segunda parte se ha logrado estabilizar la ventaja en una renta que ha permitido disfrutar de un cómodo final de partido donde la ventaja podría haber sido mayor si no hubiera cundido la precipitación en acciones sencillas que debían de haber sido aprovechadas.

El CSB Décimas jugará la próxima semana en Valladolid.