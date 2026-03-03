FOES considera "imprescindible" entorno que permita crecer a empresas en Soria

Martes, 03 Marzo 2026 15:32

FOES ha considerado imprescindible, tras conocerse el incremento del paro en febrero en la provincia, favorecer un entorno que permita a las empresas crecer y contratar, con políticas que refuercen la competitividad empresarial y favorezcan la creación de empleo estable.

El número de desempleados registrados en las Oficinas del Servicio Público de Empleo de Soria al finalizar el mes de febrero ha aumentado en 79 personas respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 2,96% que sitúa a Soria como la segunda provincia de España donde más ha subido el paro en el último mes, en términos relativos, por detrás solo de Guadalajara (donde el paro ha crecido un 3,30%).

El total de paro registrado en la provincia se sitúa en 2.746 personas, lo que supone 96 menos que hace un año, con un descenso interanual del 3,34%.

En el análisis por sectores, el paro sube en Soria en febrero en 50 personas en Servicios, 14 en Industria, diez personas sin empleo anterior y ocho en Construcción, mientras baja en tres personas en Agricultura.

Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social es de 41.501 afiliados medios en febrero, lo que supone 92 más que en enero, con un incremento del 0,22%, en la tónica de Castilla y León (0,24%) y España (0,45%). El mercado laboral ha sumado 55 personas trabajadoras en Soria en el último año, lo que supone un 0,13% de incremento interanual.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) valora con prudencia los últimos datos del empleo en la provincia ya que, si bien en términos interanuales se mantiene una tendencia positiva que refleja el esfuerzo y la resiliencia del tejido empresarial soriano que sigue generando actividad pese a las dificultades, el incremento mensual del paro evidencia también la fragilidad del contexto económico y la debilidad estructural del mercado laboral soriano, con excesiva dependencia del sector Servicios y condicionado por una base demográfica reducida y una pérdida sostenida de población activa.

FOES ha recordado que en territorios como Soria, con menor volumen poblacional, los datos deben analizarse con cautela ya que pequeñas variaciones tienen un impacto porcentual significativo.

No obstante, más allá de estas apreciaciones y de las variaciones coyunturales, la Federación ha estimado que las cifras oficiales dejan en evidencia que el principal desafío de Soria no es exclusivamente el desempleo, sino la falta de masa crítica que permita generar actividad económica, atraer inversiones y garantizar el relevo generacional en las empresas, así como cubrir vacantes en sectores estratégicos.

Las empresas trasladan de forma reiterada los problemas para contratar trabajadores, la escasez de perfiles técnicos cualificados y la ausencia de relevo generacional, lo que está actuando como freno a nuevos proyectos e inversiones y dificultando la toma de decisiones estratégicas.

En este sentido, FOES ha recalcado que muchas compañías encuentran mayores dificultades para contratar que para vender o producir.

Desde la Federación se ha insistido en que resulta imprescindible intensificar políticas eficaces y transversales contra la despoblación, ya que sin abordar el problema de raíz será difícil consolidar un mercado laboral sólido y competitivo en la provincia.

Además ha señalado que el mercado laboral muestra síntomas de agotamiento estructural que requieren respuestas coordinadas entre administraciones y agentes sociales para consolidar el crecimiento económico y evitar una pérdida de dinamismo en el tejido empresarial.

Cámara de Comercio

Desde la Cámara de Comercio de Soria se ha apuntado que el incremento del paro en febrero responde en buena medida a la incorporación de jóvenes sin empleo anterior al mercado laboral.

En este sentido, la entidad ha realizado un llamamiento a los distintos partidos políticos que concurren a las próximas elecciones del 15 de marzo en Castilla y León “para que tengan en cuenta la realidad que viven hoy los jóvenes sorianos, marcada por la falta de oportunidades y los obstáculos para emanciparse y acceder a una vivienda.

Asimismo, ha reiterado la necesidad de respaldar al tejido empresarial en un contexto internacional especialmente agitado e incierto, reforzando medidas que impulsen la competitividad, la inversión y la generación de empleo estable en la provincia, según ha expresado el presidente de la institución provincial, Alberto Santamaría.