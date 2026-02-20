Caravana ciudadana para rechazar implantación de ZBE en Soria

Viernes, 20 Febrero 2026 16:27

Vecinos, comerciantes y afectados se movilizarán el próximo 1 de marzo en Soria en una caravana ciudadana de vehículos que rechazará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Soria capital.

La caravana ciudadana partirá el 1 de marzo, a las 12:00 horas, desde el paseo de San Prudencio, junto al río Duero.

El equipo socialista de Gobierno, con la oposición de PP y Vox, ha decidido implantar esta ZBE en el centro urbano, a pesar de ser Soria una ciudad que no estaba obligada por ley, por tener menos de 50.000 habitantes.

Para los convocantes de esta iniciativa de protesta, la ZBE tiene sólo afán recaudatorio ya que no soluciona los problemas reales de contaminación que sufre la ciudad ni tiene en consideración la situación económica de buena parte de los vecinos, que no pueden adquirir vehículos que tengan la etiqueta ambiental adecuada para transitar por el centro.

Los convocantes de esta protesta exigen el retraso inmediato de la implantación de la ZBE y que el Ayuntamiento dialogue con vecinos, comerciantes y sectores afectados antes de tomar la decisión de poner en marcha esta iniciativa.