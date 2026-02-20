El CIS sitúa al PSOE de Martínez como la candidatura más votada en autonómicas en Soria

Viernes, 20 Febrero 2026 16:06

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pinta un escenario muy diferente en el reparto de procuradores para el 15 de marzo que el que depararon las elecciones autonómicas en febrero de 2022, con Soria ¡Ya! como clara vencedora. El PSOE sería la fuerza más votada, según el CIS de Tezanos.

El CIS sitúa al PSOE de Carlos Martínez, a la postre alcalde de Soria durante los últimos veinte años y candidato a la presidencia de la Junta, como el vencedor de los comicios del próximo 15 de marzo.

Le da con más voto directo y con dos escaños, frente al uno que consiguió el PSOE en las elecciones de 2022, con Ángel Hernández como cabeza de lista.

El PP sería la segunda fuerza política, con el 17,6 por ciento de voto directo y uno o dos procuradores, frente al único que consiguió en los últimos comicios.

Soria ¡Ya!, según la encuesta del CIS, pasaría de ser la primera fuerza política a la tercera, con una estimacón de voto directo del 17,4 por ciento, cerca del PP, y ningún o un procurador.

Vox sería la cuarta fuerza política con el 11,5 por ciento del voto directo en la encuesta y ninguno o un procurador.

Elecciones de 2022

Soria ¡Ya! fue la candidatura más votada en las elecciones autonómicas celebradas en febrero de 2022, con 18.390 votos en su salto a la política, frente a 10.364 del Partido Popular, encabezado por Rocío Lucas, y los 7.800 del PSOE.

Vox, con 4.953 votos, se quedó sin representación. El último procurador por Soria, conseguido por Soria ¡Ya!, necesitó 6.130 votos.

La coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y AV sólo sumo 974 votos en 2022.