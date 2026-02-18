La vivienda con hipoteca es "muy accesible" para parte importante de sorianos

Una parte importante de la población de Soria puede acceder a una hipoteca para comprar vivienda, según señala el estudio realizado por la Cátedra Grupo Tecnocasa – UPF de Análisis del mercado de la vivienda.

La Cátedra ha elaborado un nuevo informe que analiza la posibilidad de obtener una hipoteca media para la compra de una vivienda en 77 ciudades españolas (selección de poblaciones con mayor número de habitantes) y en el conjunto nacional, así como su evolución en el tiempo.



Para medir la accesibilidad, se ha utilizado la ratio de acceso hipotecario (RAH = renta necesaria / renta por hogar), que indica el porcentaje de renta media necesaria para acceder a una hipoteca.

Las fuentes utilizadas para la elaboración del estudio proceden de instituciones públicas (Instituto Nacional de Estadística (INE), Notariado y Banco de España).

Según este estudio, el resultado RAH en Soria es del 53 por ciento, lo que supone que sea “muy accesible”. O en otras palabras, una parte importante de la población puede acceder a una vivienda con hipoteca.

El precio medio de la vivienda con hipoteca en Soria, según estas mismas fuentes, es de 136.358 euros.

La cuota anual se situaría en 6.094 euros, con una hipoteca del 80 por ciento del precio de la vivienda durante 25 años.

La renta anual necesaria sería de 20.314 euros, con ratio de endeudamiento estándar del 30 por ciento.

La renta anual media sería de 38.088 euros por hogar, según estimación basada en datos del INE ajustados al IPC general.

Según el estudio, en 2025 hay cinco ciudades en estado crítico para acceder a la compra de vivienda con hipoteca.

Estas poblaciones son San Sebastián, Madrid, Barcelona, Málaga y Palma.

En estas ciudades, un hogar con renta media no puede acceder actualmente a una hipoteca media.

Por el contrario, las ciudades de Jaén, Palencia, Lleida y Zamora son las que tienen mayor accesibilidad a la compra de vivienda con hipoteca.

A modo de ejemplo, la ciudad de Madrid tiene una RAH del 133 por ciento, con una accesibilidad limitada.

En la capital, con un precio medio de la vivienda de 444.496 euros y una cuota hipotecaria anual de 19.866 euros, la renta anual necesaria es de 66.220 euros, mientras que la renta real media en la ciudad es de 49.741 euros por hogar.



Esto supone que en Madrid se necesitan 16.480 euros adicionales en la renta anual por hogar para poder acceder a una vivienda media.

Madrid entró en la franja de accesibilidad limitada (franja roja) a partir del año 2022.



La hipoteca necesaria para la compra de vivienda se ha calculado en función de lo que supondría financiar el 80 por ciento del precio de la vivienda en cada población a 25 años.

A la cuota hipotecaria resultante se le aplica la ratio de endeudamiento estándar (30 por ciento).