Licitadas obras para restaurar puerta de la Villa-Herreros en muralla de Almazán

Miércoles, 18 Febrero 2026 14:59

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de licitación de las obras de restauración de la muralla de Almazán, adecuación de su entorno y puesta en uso del tramo Puerta de la Villa–Herreros.

El proyecto se vincula a una ayuda del Gobierno de España dentro del Programa 2% Cultural, convocatoria 2023, que se resolvió en diciembre de 2025.

El presupuesto de licitación asciende a 1.435.580 euros.

La actuación cuenta con una subvención definitiva del 73 por ciento, por 1.047.973 euros, con aportación municipal del 27 por ciento, por 387.607 euros.

El proyecto se orienta a la recuperación de un elemento patrimonial del casco histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y a la mejora paisajística de su entorno inmediato, con el objetivo de favorecer su uso público y su aprovechamiento turístico.

La intervención se encuadra en el Plan Director de la Muralla de Almazán, con aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio de Soria, y completa otros trabajos previos ya ejecutados en tramos del recinto amurallado.

La actuación prevé trabajos de restauración y recuperación del tramo seleccionado, con atención a la conservación de los elementos constructivos y a la mejora del entorno inmediato para favorecer su lectura patrimonial, su accesibilidad y su uso ciudadano.

La intervención refuerza la estrategia municipal de conservación del recinto amurallado y consolida un itinerario patrimonial que conecta puntos de alto interés histórico dentro del casco urbano.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y la presentación de ofertas se realiza por vía electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo de presentación finaliza el 10 de marzo a las 23:59 horas.

La apertura del sobre administrativo se ha fijado para el 13 de marzo, y la apertura del sobre de oferta económica y criterios automáticos para el 20 de marzo, ambas a las 10:00 horas.

El anuncio establece un plazo de ejecución de 15 meses, con inicio previsto el 1 de junio de 2026.

Este calendario permite cumplir las condiciones de la subvención, que exigen el inicio de las obras antes del 30 de junio de 2026 y finalizarlas antes del 30 de septiembre de 2027.