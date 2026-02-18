Licitadas obras para restaurar puerta de la Villa-Herreros en muralla de Almazán
La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de licitación de las obras de restauración de la muralla de Almazán, adecuación de su entorno y puesta en uso del tramo Puerta de la Villa–Herreros.
El proyecto se vincula a una ayuda del Gobierno de España dentro del Programa 2% Cultural, convocatoria 2023, que se resolvió en diciembre de 2025.
El presupuesto de licitación asciende a 1.435.580 euros.
La actuación cuenta con una subvención definitiva del 73 por ciento, por 1.047.973 euros, con aportación municipal del 27 por ciento, por 387.607 euros.
El proyecto se orienta a la recuperación de un elemento patrimonial del casco histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y a la mejora paisajística de su entorno inmediato, con el objetivo de favorecer su uso público y su aprovechamiento turístico.
La intervención se encuadra en el Plan Director de la Muralla de Almazán, con aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio de Soria, y completa otros trabajos previos ya ejecutados en tramos del recinto amurallado.
La actuación prevé trabajos de restauración y recuperación del tramo seleccionado, con atención a la conservación de los elementos constructivos y a la mejora del entorno inmediato para favorecer su lectura patrimonial, su accesibilidad y su uso ciudadano.
La intervención refuerza la estrategia municipal de conservación del recinto amurallado y consolida un itinerario patrimonial que conecta puntos de alto interés histórico dentro del casco urbano.
El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y la presentación de ofertas se realiza por vía electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El plazo de presentación finaliza el 10 de marzo a las 23:59 horas.
La apertura del sobre administrativo se ha fijado para el 13 de marzo, y la apertura del sobre de oferta económica y criterios automáticos para el 20 de marzo, ambas a las 10:00 horas.
El anuncio establece un plazo de ejecución de 15 meses, con inicio previsto el 1 de junio de 2026.
Este calendario permite cumplir las condiciones de la subvención, que exigen el inicio de las obras antes del 30 de junio de 2026 y finalizarlas antes del 30 de septiembre de 2027.