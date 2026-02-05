Almazán moderniza un tramo del parque La Arboleda con iluminación inteligente

El proyecto contempla, en una primera fase, la instalación de 31 luminarias solares a seis metros de altura, autónomas y de alta eficiencia en un tramo más de 1 km. que actualmente no cuenta con iluminación, y que mejorará la visibilidad nocturna, reduciendo así el riesgo de accidentes, y favoreciendo el tránsito en la zona.

Las luminarias, alimentadas por tecnología LED, cuentan con sensores de luz, que automatizan su encendido de noche.

El alumbrado tendrá un funcionamiento autónomo, gracias a un sensor crepuscular integrado en las celdas solares que se encenderán automáticamente por la noche, así como un sistema de regulación mediante franja horaria, reduciendo así el consumo energético y la contaminación lumínica.

La actuación está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se enmarca en el Plan de Puesta en Marcha de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Almazán, que incluye, entre sus iniciativas, la mejora de instalaciones y servicios municipales con energías renovables, como es el caso de la iluminación del carril bici de La Arboleda, y los pasos de cebra inteligentes que también se pondrán en marcha en las próximas semanas.

Teresa Ágreda, concejala de Medio Ambiente, ha recordado en un comunicado que este proyecto de alumbrado solar refuerza la imagen de Almazán como municipio comprometido con la eficiencia energética y respeto medioambiental, al tiempo que supone un ahorro económico.

“Las luminarias solares no requieren de zanjas, cableados, ni consumen electricidad, por lo tanto, su coste de instalación y mantenimiento es más económico. La incorporación de iluminación inteligente en este espacio público tan importante para adnamantinos/as y visitantes, contribuirá a cuidar el entorno natural del parque, a reducir en 50% la contaminación lumínica, así como las emisiones de CO2”, ha resaltado..

Por su parte Enrique Fernández, concejal de Deportes, ha destacado que el proyecto de alumbrado solar del carril bici de La Arboleda asegura la autonomía energética durante los 365 días del año y fomenta el uso de la zona en las personas que practican deporte, pasean, o hacen uso de la bicicleta, “al ofrecer un tramo más cómodo, seguro y accesible en cualquier momento del día y en las mejores condiciones de iluminación, especialmente en los meses de invierno, cuando hay menos horas de luz”.

De esta forma, este proyecto de alumbrado solar permitirá avanzar en una de las prioridades estratégicas del municipio como es la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, en concordancia con siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 3 (Salud y Bienestar), 7 (Energía Asequible y no Contaminante) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).